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Pet Series Kuivatusaine kotikesed automaatsöötjale
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PAW0020/01
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Mugav ööpäevaringne hooldus, igal pool ja igal ajal. Silikageelist valmistatud niiskusekontrolli kotike on lõhnatu ja mittesöövitav, tagades teie kassile alati värske toidu. Suur niiskuseimavus tagab värskuse pikaks ajaks.