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Pet Series Kuivatusaine kotikesed automaatsöötjale

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Pet SeriesKuivatusaine kotikesed automaatsöötjale

PAW0020/01

Pet Series Kuivatusaine kotikesed automaatsöötjale

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Kasutusjuhendid ja dokumendid

Mugav ööpäevaringne hooldus, igal pool ja igal ajal. Silikageelist valmistatud niiskusekontrolli kotike on lõhnatu ja mittesöövitav, tagades teie kassile alati värske toidu. Suur niiskuseimavus tagab värskuse pikaks ajaks.

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  • 7 November 2026