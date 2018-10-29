Pet Series

30-päevane tagastusõigus
Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
PAW0020/01
Värske eine 12 kuuks
Mugav ööpäevaringne hooldus, igal pool ja igal ajal. Silikageelist valmistatud niiskusekontrolli kotike on lõhnatu ja mittesöövitav, tagades teie kassile alati värske toidu. Suur niiskuseimavus tagab värskuse pikaks ajaks.
Värskus igas suutäies
Lõhnatu ja mürgivaba
Tehtud silikageelist
Pakis 12 tk
Sisaldab silikageeli osakesi, mis on lõhnatud, mittetoksilised ja mittesöövitavad ning millel on kõrge niiskuseimavus, et tagada iga suutäie värskus.
Oma kassi toidu värskena hoidmiseks on oluline regulaarselt filtreid vahetada. Me soovitame optimaalse värskuse säilitamiseks neid vahetada iga 30 päeva järel.
Toime säilitamiseks avage õhukindel välispakend ainult siis, kui on vaja seda kasutada. Kinnitage sisemine lekkekindel kotike sööturi ülaosas asuvasse pilusse.
Arvustused