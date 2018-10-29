TootedTugi

10% allahindlust esimesel tellimusel

30-päevane tagastusõigus

Tarne 3-4 tööpäeva jooksul

E-pood

Kõik seeriad

  • desiccant bag, dry bag, silica, pet series, PAW, Automatic Feeder, Automatic Feeder with Camera
  • desiccant bag, dry bag, silica, pet series, PAW, Automatic Feeder, Automatic Feeder with Camera
  • desiccant bag, dry bag, silica, pet series, PAW, Automatic Feeder, Automatic Feeder with Camera
  • Pet Series Smart Feeder with Camera PAW5320/02 Dark Grey Feature image (PPL) paw_proof_ 16X9 PAW0020
  • PS_2024_PAW5320_02_FIM5_16x9 feature image, Smart Feeder with Camera PAW0020
  • desiccant bag, dry bag, silica, pet series, PAW, Automatic Feeder, Automatic Feeder with Camera
  • desiccant bag, dry bag, silica, pet series, PAW, Automatic Feeder, Automatic Feeder with Camera
  • desiccant bag, dry bag, silica, pet series, PAW, Automatic Feeder, Automatic Feeder with Camera
  • Pet Series Smart Feeder with Camera PAW5320/02 Dark Grey Feature image (PPL) paw_proof_ 16X9 PAW0020
  • PS_2024_PAW5320_02_FIM5_16x9 feature image, Smart Feeder with Camera PAW0020

Pet SeriesKuivatusaine kotikesed automaatsöötjale

PAW0020/01

Värske eine 12 kuuks

Mugav ööpäevaringne hooldus, igal pool ja igal ajal. Silikageelist valmistatud niiskusekontrolli kotike on lõhnatu ja mittesöövitav, tagades teie kassile alati värske toidu. Suur niiskuseimavus tagab värskuse pikaks ajaks.

Kuva kõik eelised

Ühilduvad tooted

Lemmikloomade söötjad

Lemmikloomade söötjad
Smart Feeder 3000 Series

PAW3300/02

Pet Series

Pet Series
Nutikas söötur kaameraga

PAW5320/02

Hellitage oma lemmiklooma. Iga päev.

Värske eine 12 kuuks

  • Värskus igas suutäies

  • Lõhnatu ja mürgivaba

  • Tehtud silikageelist

  • Pakis 12 tk

Tehtud silikageelist

Tehtud silikageelist

Sisaldab silikageeli osakesi, mis on lõhnatud, mittetoksilised ja mittesöövitavad ning millel on kõrge niiskuseimavus, et tagada iga suutäie värskus.

Optimaalne värskus

Optimaalne värskus

Oma kassi toidu värskena hoidmiseks on oluline regulaarselt filtreid vahetada. Me soovitame optimaalse värskuse säilitamiseks neid vahetada iga 30 päeva järel.

Lihtne kasutada

Lihtne kasutada

Toime säilitamiseks avage õhukindel välispakend ainult siis, kui on vaja seda kasutada. Kinnitage sisemine lekkekindel kotike sööturi ülaosas asuvasse pilusse.

Tehnilised andmed

Saage selle toote kohta tuge

Vaadake KKK-sid, kasutusjuhendeid, ohutusteavet ja nõuandeid

Arvustused

Telli meie uudiskiri, et saada infot meie eksklusiivsete kampaaniate kohta

  • 10% allahindlust esimesel tellimusel
  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.

Sooviksin saada reklaamkirju – vastavalt oma eelistustele ja tarbimiskäitumisele – Philipsi toodete, teenuste, ürituste ja kampaaniate kohta. Saan uudiskirjast igal ajal hõlpsasti loobuda!

  • 10% allahindlust esimesel tellimusel
  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.