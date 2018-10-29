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  • Pet Care, Pet Series, Smart Feeder, Cat, Dog, PAW, PAW3300, Feeder, Pet food
  • Pet Care, Pet Series, Smart Feeder, Cat, Dog, PAW, PAW3300, Feeder, Pet food
  • Pet Care, Pet Series, Smart Feeder, Cat, Dog, PAW, PAW3300, Feeder, Pet food
  • Pet Care, Pet Series, Smart Feeder, Cat, Dog, PAW, PAW3300, Feeder, Pet food
  • Pet Care, Pet Series, Smart Feeder, Cat, Dog, PAW, PAW3300, Feeder, Pet food
  • Pet Care, Pet Series, Smart Feeder, Cat, Dog, PAW, PAW3300, Feeder, Pet food
  • Pet Care, Pet Series, Smart Feeder, Cat, Dog, PAW, PAW3300, Feeder, Pet food
  • Pet Care, Pet Series, Smart Feeder, Cat, Dog, PAW, PAW3300, Feeder, Pet food
  • Pet Care, Pet Series, Smart Feeder, Cat, Dog, PAW, PAW3300, Feeder, Pet food
  • Pet Care, Pet Series, Smart Feeder, Cat, Dog, PAW, PAW3300, Feeder, Pet food
  • Pet Care, Pet Series, Smart Feeder, Cat, Dog, PAW, PAW3300, Feeder, Pet food
  • Pet Care, Pet Series, Smart Feeder, Cat, Dog, PAW, PAW3300, Feeder, Pet food
  • Pet Care, Pet Series, Smart Feeder, Cat, Dog, PAW, PAW3300, Feeder, Pet food
  • Pet Care, Pet Series, Smart Feeder, Cat, Dog, PAW, PAW3300, Feeder, Pet food

Uus

Lemmikloomade söötjadSmart Feeder 3000 Series

PAW3300/02

Hellita neid alati

Smart Feeder 3000 Series tagab värske toidu igas ampsuks, on loodud ummistumist vältiva tehnoloogiaga, et Sinu lemmikloom ei jääks kunagi söögita. Planeeri oma lemmiklooma toidukordi meie kasutajasõbraliku rakendusega.

Kuva kõik eelised

Ööpäevaringne hooldus käeulatuses, kõikjal ja alati.

Hellita neid alati

  • Planeeri kuni 20 toidukorda lihtsalt rakenduse kaudu: planeeri ja ajasta täpsed portsjonid ette

  • Juhendatud portsjonid tervislikuks rutiiniks: kassid eelistavad loomulikult süüa väikeste, sagedaste portsjonitena

  • Ükski toidukord ei jää vahele: ummistumist vältiv tehnoloogia 2–12 mm kuivtoidule ja 4,5-liitrine toidumahuti

  • Akutoide: kui elekter kaob, hoolitseb see Sinu lemmiklooma järgmise söötmisaja eest

  • Säilita optimaalne hügieenitase: kergesti puhastatavad osad ja nõudepesumasinas pestav roostevabast terasest kauss.

Planeeri kuni 20 söögikorda lihtsalt rakenduse kaudu

Planeeri kuni 20 söögikorda lihtsalt rakenduse kaudu

Ajasta täpsed portsjonid rakenduses, et Sinu kass söögiks õigel ajal, samal ajal kui Sina magad kauem või lahkud kodust.

Juhendatud portsjonid tervisliku rutiini jaoks

Juhendatud portsjonid tervisliku rutiini jaoks

Kassid eelistavad loomulikult süüa väikeseid, sagedasi portsjoneid. Anna täpseid, ajastatud portsjoneid kogu päeva jooksul. Iga päev.

Rahulikud hommikud kõigile

Rahulikud hommikud kõigile

Alusta oma päeva rahulikult automaatse söötmisega. Enam pole varajasi hommikuid kerjumist ega äratuskõnesid.

Tehnilised andmed

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  • 10% allahindlust esimesel tellimusel
  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.