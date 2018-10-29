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Uus
PAW3300/02
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Smart Feeder 3000 Series tagab värske toidu igas ampsuks, on loodud ummistumist vältiva tehnoloogiaga, et Sinu lemmikloom ei jääks kunagi söögita. Planeeri oma lemmiklooma toidukordi meie kasutajasõbraliku rakendusega.
Planeeri kuni 20 toidukorda lihtsalt rakenduse kaudu: planeeri ja ajasta täpsed portsjonid ette
Juhendatud portsjonid tervislikuks rutiiniks: kassid eelistavad loomulikult süüa väikeste, sagedaste portsjonitena
Ükski toidukord ei jää vahele: ummistumist vältiv tehnoloogia 2–12 mm kuivtoidule ja 4,5-liitrine toidumahuti
Akutoide: kui elekter kaob, hoolitseb see Sinu lemmiklooma järgmise söötmisaja eest
Säilita optimaalne hügieenitase: kergesti puhastatavad osad ja nõudepesumasinas pestav roostevabast terasest kauss.
Ajasta täpsed portsjonid rakenduses, et Sinu kass söögiks õigel ajal, samal ajal kui Sina magad kauem või lahkud kodust.
Kassid eelistavad loomulikult süüa väikeseid, sagedasi portsjoneid. Anna täpseid, ajastatud portsjoneid kogu päeva jooksul. Iga päev.
Alusta oma päeva rahulikult automaatse söötmisega. Enam pole varajasi hommikuid kerjumist ega äratuskõnesid.
Vaadake KKK-sid, kasutusjuhendeid, ohutusteavet ja nõuandeid
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