TootedTugi

10% allahindlust esimesel tellimusel

30-päevane tagastusõigus

Tarne 3-4 tööpäeva jooksul

E-pood

Kõik seeriad

Go to promotion

Liitu meie uudiskirjaga ja võida!

Liitu Philips Sonicare'i uudiskirjaga ning osale loosimises ja võida uue põlvkonna Philips Sonicare DiamondClean Prestige elektriline hambahari.

20

p

Päevad

22

t

Tunnid

:

36

m

Minutid

:

33

s

Sekundid

Rohkem infot

  • Üksiktootefoto
  • Põhiline kasutamise foto
  • Toote esikülje foto
  • Toote kasutamise foto
  • Toote kasutamise foto
  • Kasu illustreeriv emotsionaalne foto
  • Kasu illustreeriv emotsionaalne foto
  • Kasu illustreeriv emotsionaalne foto
  • Kasu illustreeriv emotsionaalne foto
  • Üksiktootefoto
  • Põhiline kasutamise foto
  • Toote esikülje foto
  • Toote kasutamise foto
  • Toote kasutamise foto
  • Kasu illustreeriv emotsionaalne foto
  • Kasu illustreeriv emotsionaalne foto
  • Kasu illustreeriv emotsionaalne foto
  • Kasu illustreeriv emotsionaalne foto

OneBlade 360360 asenduslõiketera

QP420/50

4.6

| (3092) Auhinnad | 93% soovitab seda toodet

Piirake, kujundage ja raseerige hõlpsalt igas pikkuses habet

Uuenduslik lõiketera 360 liigub igas suunas ja kohandub teie näo kumerustega. See tagab pideva kontakti nahaga ja kontrolli. Piirake ja raseerige hõlpsasti raskesti ligipääsetavaid kohti mõne tõmbega ja suurepärase mugavusega.

Kuva kõik eelised
Ühilduvad tooted
OneBlade 360 with connectivity

OneBlade 360 with connectivity
Nägu

QP4530/30

OneBlade 360 with Connectivity

OneBlade 360 with Connectivity
Nägu + keha

QP4631/65

OneBlade 360

OneBlade 360
Nägu

QP2734/23

OneBlade 360

OneBlade 360
Nägu + keha

QP2834/23

Õrn nahale, tõhus habemele

Piirake, kujundage ja raseerige hõlpsalt igas pikkuses habet

  • Piirake, kujundage ja raseerige

  • 2 x 360 tera

  • Sobib kõikide OneBlade’i käepidemetega**

  • Lõiketera saab kasutada kuni 4 kuud*

Ainulaadne OneBlade’i tehnoloogia

Ainulaadne OneBlade’i tehnoloogia

Philips OneBlade’il on spetsiaalselt välja töötatud revolutsiooniline tehnoloogia, mis suudab raseerida igas pikkuses karvu. Topeltkaitsesüsteem, libisev kate ja ümarad piiotsad teevad raseerimise lihtsamaks ja mugavamaks. Raseerimistehnoloogia sisaldab kiiresti liikuvat lõiketera, seega on see tõhus – isegi pikemate karvade puhul.

Sobib kõikide OneBlade’i käepidemetega**

Sobib kõikide OneBlade’i käepidemetega**

*Parima raseerimiskogemuse saavutamiseks kasutage koos lõiketeraga QP2/QP6XXX.

Lõiketera, mis kestab

Lõiketera, mis kestab

Roostevabast terasest lõiketera, mis kestab kuni 4 kuud* ja hoiab teie enesetunde värskena. Kui lõiketera on kulunud, ilmub sellele ikoon selle välja vahetamiseks.

Tehnilised andmed

Saage selle toote kohta tuge

Vaadake KKK-sid, kasutusjuhendeid, ohutusteavet ja nõuandeid

Arvustused

Neid arvustusi haldab Bazaarvoice ja need vastavad Bazaarvoice’i autentimise poliitikale, mida toetab pettusevastane tehnoloogia ja inimeste tehtav analüüs. Üksikasjad on leitavad aadressil
Kliendi arvamused toodete ja tärnihinnangute kujul on kasulikud kõigile. Need aitavad teil tootest rohkem teada saada ja teha ostuotsuse. Iga klient, kes on toote ostnud veebist või poest, saab jätta arvustuse

4.6

5-st

3092

Auhinnad

93%

soovitab seda toodet

28/07/2024

Eesti

Eesti

Super toode!

Hea lihtne kasutada, käele kerge ja võtab väga naha lähedalt. Hea pisike otsik millega piirata või raseerida. Viis pluss toode!

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele OneBlade 360 QP2734/20 Nägu

Kasutamise kuupäev 2024-06-28

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele OneBlade 360 QP2734/20 Nägu

Kasutamise kuupäev 2024-06-28

05/04/2022

Eesti

Eesti

Kinnitatud ostja

Hea

Soovin selle toodet kasutada meestele ja näistele.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele QP2520/20 OneBlade

Kasutamise kuupäev 2021-03-05

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele QP2520/20 OneBlade

Kasutamise kuupäev 2021-03-05

15/02/2022

Eesti

Eesti

Lõikab siledaks, kompaktne ja tera vastubidav !

Olen pikka aega kasutanud seda lõikurit ja see on väga hea habeme lõikur ! Tera peab väga kaua vastu ja jätab sileda, puhta näo! ajan habet umbes 3-5 päeva tagant. See tera lõikab normaalselt kuni viimase kulumis hetkeni ! Kui tera on kulunud, siis tekkib terale kindel muster(fotodel näha ). Olen varem kasutanud Bra..ja Phil.. pardleid aga see on nendest praegu parim ja kerge ja kompaktne kotti või taskusse kaasa võtta ! Mahub prillikarpi !

Positiivsed omadused

lõikab siledaks viimase tera kulumiseni, kompaktne ja vastupidav !

Negatiivsed omadused

juuste piiramiseks eriti ei sobi.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele QP2520/20 OneBlade

Kasutamise kuupäev 2021-02-15

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele QP2520/20 OneBlade

Kasutamise kuupäev 2021-02-15

Telli meie uudiskiri, et saada infot meie eksklusiivsete kampaaniate kohta

  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.

Sooviksin saada reklaamkirju- vastavalt oma eelistustele ja tarbimiskäitumisele- Philipsi toodete, teenuste, ürituste ja kampaaniate kohta. Saan igal ajal hõlpsasti loobuda.

  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.
Lahtiütlused

  1. Parima raseerimistulemuse saavutamiseks. Kui raseeritakse täielikult 2 korda nädalas. Tegelikud tulemused võivad erineda.

  2. Kui selleks on vahendid olemas