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20
p
Päevad
22
t
Tunnid
36
m
Minutid
33
s
Sekundid
Piirake, kujundage ja raseerige hõlpsalt igas pikkuses habet
Uuenduslik lõiketera 360 liigub igas suunas ja kohandub teie näo kumerustega. See tagab pideva kontakti nahaga ja kontrolli. Piirake ja raseerige hõlpsasti raskesti ligipääsetavaid kohti mõne tõmbega ja suurepärase mugavusega.
Piirake, kujundage ja raseerige
2 x 360 tera
Sobib kõikide OneBlade’i käepidemetega**
Lõiketera saab kasutada kuni 4 kuud*
Philips OneBlade’il on spetsiaalselt välja töötatud revolutsiooniline tehnoloogia, mis suudab raseerida igas pikkuses karvu. Topeltkaitsesüsteem, libisev kate ja ümarad piiotsad teevad raseerimise lihtsamaks ja mugavamaks. Raseerimistehnoloogia sisaldab kiiresti liikuvat lõiketera, seega on see tõhus – isegi pikemate karvade puhul.
*Parima raseerimiskogemuse saavutamiseks kasutage koos lõiketeraga QP2/QP6XXX.
Roostevabast terasest lõiketera, mis kestab kuni 4 kuud* ja hoiab teie enesetunde värskena. Kui lõiketera on kulunud, ilmub sellele ikoon selle välja vahetamiseks.
4.6
5-st
3092
Auhinnad
93%
soovitab seda toodet
K.N.
28/07/2024
Eesti
Super toode!
Hea lihtne kasutada, käele kerge ja võtab väga naha lähedalt. Hea pisike otsik millega piirata või raseerida. Viis pluss toode!
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele OneBlade 360 QP2734/20 Nägu
Kasutamise kuupäev 2024-06-28
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele OneBlade 360 QP2734/20 Nägu
Kasutamise kuupäev 2024-06-28
Bublik777
05/04/2022
Eesti
Kinnitatud ostja
Hea
Soovin selle toodet kasutada meestele ja näistele.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele QP2520/20 OneBlade
Kasutamise kuupäev 2021-03-05
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele QP2520/20 OneBlade
Kasutamise kuupäev 2021-03-05
osiearl
15/02/2022
Eesti
Lõikab siledaks, kompaktne ja tera vastubidav !
Olen pikka aega kasutanud seda lõikurit ja see on väga hea habeme lõikur ! Tera peab väga kaua vastu ja jätab sileda, puhta näo! ajan habet umbes 3-5 päeva tagant. See tera lõikab normaalselt kuni viimase kulumis hetkeni ! Kui tera on kulunud, siis tekkib terale kindel muster(fotodel näha ). Olen varem kasutanud Bra..ja Phil.. pardleid aga see on nendest praegu parim ja kerge ja kompaktne kotti või taskusse kaasa võtta ! Mahub prillikarpi !
Positiivsed omadused
lõikab siledaks viimase tera kulumiseni, kompaktne ja vastupidav !
Negatiivsed omadused
juuste piiramiseks eriti ei sobi.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele QP2520/20 OneBlade
Kasutamise kuupäev 2021-02-15
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele QP2520/20 OneBlade
Kasutamise kuupäev 2021-02-15
Parima raseerimistulemuse saavutamiseks. Kui raseeritakse täielikult 2 korda nädalas. Tegelikud tulemused võivad erineda.
Kui selleks on vahendid olemas