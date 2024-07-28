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  • Piirake, viimistlege ja raseerige hõlpsalt igas pikkuses habet
  • Piirake, viimistlege ja raseerige hõlpsalt igas pikkuses habet
  • Piirake, viimistlege ja raseerige hõlpsalt igas pikkuses habet
  • Piirake, viimistlege ja raseerige hõlpsalt igas pikkuses habet
  • Piirake, viimistlege ja raseerige hõlpsalt igas pikkuses habet
  • Piirake, viimistlege ja raseerige hõlpsalt igas pikkuses habet
  • Piirake, viimistlege ja raseerige hõlpsalt igas pikkuses habet
  • Piirake, viimistlege ja raseerige hõlpsalt igas pikkuses habet
  • Piirake, viimistlege ja raseerige hõlpsalt igas pikkuses habet
  • Piirake, viimistlege ja raseerige hõlpsalt igas pikkuses habet
  • Piirake, viimistlege ja raseerige hõlpsalt igas pikkuses habet
  • Piirake, viimistlege ja raseerige hõlpsalt igas pikkuses habet
  • Piirake, viimistlege ja raseerige hõlpsalt igas pikkuses habet
  • Piirake, viimistlege ja raseerige hõlpsalt igas pikkuses habet
  • Piirake, viimistlege ja raseerige hõlpsalt igas pikkuses habet
  • Piirake, viimistlege ja raseerige hõlpsalt igas pikkuses habet
  • Piirake, viimistlege ja raseerige hõlpsalt igas pikkuses habet
  • Piirake, viimistlege ja raseerige hõlpsalt igas pikkuses habet
  • Piirake, viimistlege ja raseerige hõlpsalt igas pikkuses habet
  • Piirake, viimistlege ja raseerige hõlpsalt igas pikkuses habet
  • Piirake, viimistlege ja raseerige hõlpsalt igas pikkuses habet
  • Piirake, viimistlege ja raseerige hõlpsalt igas pikkuses habet
  • Piirake, viimistlege ja raseerige hõlpsalt igas pikkuses habet
  • Piirake, viimistlege ja raseerige hõlpsalt igas pikkuses habet

OneBlade 360 with ConnectivityNägu + keha

QP4631/65

4.6
| (3078) Auhinnad | 93% soovitab seda toodet
Piirake, viimistlege ja raseerige hõlpsalt igas pikkuses habet
Uus OneBlade 360 piirab, kujundab ja raseerib mis tahes pikkuses karvu hõlpsamalt. Saate hõlpsalt raseerida ja piirata ka kõige raskemini ligipääsetavates piirkondades vähemate* tõmmete arvuga. Enam pole vaja mitut toimingut ega tööriista. OneBlade saab kõigega hakkama.
Kuva kõik eelised

Mõeldud lõikama habet, mitte nahka

Piirake, viimistlege ja raseerige hõlpsalt igas pikkuses habet

  • Piiramine, viimistlemine, raseerimine

  • Lõiketera 360

  • Viis-ühes reguleeritav kamm

  • Isikupärastatud ja ühendatud kogemus

Ainulaadne OneBlade’i tehnoloogia

Ainulaadne OneBlade’i tehnoloogia

Philips OneBlade’il on näohoolduse jaoks välja töötatud revolutsiooniline tehnoloogia. See suudab raseerida iga pikkusega karvu. Selle topeltkaitsesüsteem, libisev kate ja ümarad piiotsad teevad raseerimise lihtsamaks ja mugavamaks. Selle raseerimistehnoloogia sisaldab kiiresti liikuvat lõiketera (12 000 korda minutis), seega on see tõhus – isegi pikemate karvade puhul.

Uuenduslik lõiketera 360

Uuenduslik lõiketera 360

Uuenduslik lõiketera 360 suudab igas suunas painduda ja kohandub teie näo kumerustega. Seadme kujundus võimaldab püsivat nahakontakti ja juhtimist. Piirake ja raseerige hõlpsasti raskesti ligipääsetavaid kohti mõne tõmbe ja suurepärase mugavuse abil.

Viis-ühes reguleeritav kamm

Viis-ühes reguleeritav kamm

Ainulaadne avatud kamm tagab tõhusa piiramise, ilma et see ummistaks ja segaks teie rutiini – isegi pikkadel ja paksudel karvadel.

Tehnilised andmed

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Osad ja tarvikud

    • OneBlade

    OneBlade
    360 asenduslõiketera

    QP420/50
    • Piirake, viimistlege ja raseerige
    • 2 x 360 tera
    • Taaskäideldav paberpakend**
    • Lõiketera saab kasutada kuni 4 kuud*

    HQ87 USB seinaadapter

    CP0909/01
    • Naiste raseerimisaparaadid 8000/6000
    • Kõik-ühes piirlid 9000/7000/5000
    • Pardlid 9000/8000/7000/5000/3000/1000
    • OneBlade
    • 2 kontakti ja 7,5-vatise võimsusega adapter sobib Euroopa Liidu riikide jaoks

Arvustused

Neid arvustusi haldab Bazaarvoice ja need vastavad Bazaarvoice’i autentimise poliitikale, mida toetab pettusevastane tehnoloogia ja inimeste tehtav analüüs. Üksikasjad on leitavad aadressil
Kliendi arvamused toodete ja tärnihinnangute kujul on kasulikud kõigile. Need aitavad teil tootest rohkem teada saada ja teha ostuotsuse. Iga klient, kes on toote ostnud veebist või poest, saab jätta arvustuse

4.6

5-st

3078

Auhinnad

93%

soovitab seda toodet

28/07/2024

Eesti

Eesti

Super toode!

Hea lihtne kasutada, käele kerge ja võtab väga naha lähedalt. Hea pisike otsik millega piirata või raseerida. Viis pluss toode!

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele OneBlade 360 QP2734/20 Nägu

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele OneBlade 360 QP2734/20 Nägu

05/04/2022

Eesti

Eesti

Kinnitatud ostja

Hea

Soovin selle toodet kasutada meestele ja näistele.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele QP2520/20 OneBlade

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele QP2520/20 OneBlade

15/02/2022

Eesti

Eesti

Lõikab siledaks, kompaktne ja tera vastubidav !

Olen pikka aega kasutanud seda lõikurit ja see on väga hea habeme lõikur ! Tera peab väga kaua vastu ja jätab sileda, puhta näo! ajan habet umbes 3-5 päeva tagant. See tera lõikab normaalselt kuni viimase kulumis hetkeni ! Kui tera on kulunud, siis tekkib terale kindel muster(fotodel näha ). Olen varem kasutanud Bra..ja Phil.. pardleid aga see on nendest praegu parim ja kerge ja kompaktne kotti või taskusse kaasa võtta ! Mahub prillikarpi !

Positiivsed omadused

lõikab siledaks viimase tera kulumiseni, kompaktne ja vastupidav !

Negatiivsed omadused

juuste piiramiseks eriti ei sobi.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele QP2520/20 OneBlade

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele QP2520/20 OneBlade

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Lahtiütlused

  1. Võrreldes eelkäijaga QP210

  2. Parima habemeajamistulemuse saavutamiseks. Kui habet aetakse täielikult kaks korda nädalas. Tegelikud tulemused võivad erineda.