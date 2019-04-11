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22
p
Päevad
00
t
Tunnid
56
m
Minutid
43
s
Sekundid
Tootmine lõpetatud
RQ12/40
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Philipsi pardli maksimaalse sooritusvõime säilitamiseks vahetage raseerimispäid iga kahe aasta järel.
Pardli hõõrdumistunnet vähendav SkinGlide'i raseerimispind libiseb sujuvalt mööda nahka ja tagab nahalähedase raseerimistulemuse lihtsa vaevaga.
Triple-Tracki raseerimispea kolm raseerimisrada suurendavad võrreldes tavalise, üherajalise pöörleva raseerimispeaga raseerimispinda 50%.
Pardli Aquateci tihend võimaldab teil valida mugava kuiv- või värskendava märgraseerimise vahel. Raseerimisgeeli või -vahu kasutamine lisab nahale meeldivat tunnet.
3.0
5-st
12
Auhinnad
Andre
11/04/2019
Україна
Очень качественный бритвенный блок
Бреет чисто и гладко!!! Подходит и для сухого и для влажного бритья.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele RQ12/70 Бритвений блок
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele RQ12/70 Бритвений блок
Владимир1969
10/04/2019
Україна
Универсальная головка. Мне подошла.
Поставил на старую 7 серию, купил в розетке. На все серии с таким креплением. Не слушайте менеджеров на розетке. Там всех убеждают , что это только лезвия.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele RQ12/70 Бритвений блок
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele RQ12/70 Бритвений блок
pepo64
06/09/2022
България
Kinnitatud ostja
Работи перфектно
Ползвам този продукт 6 години. На всеки две години трябва да бъде сменен с нов.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele RQ12/60 Бръснещ блок
Kasutamise kuupäev 2020-09-06
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele RQ12/60 Бръснещ блок
Kasutamise kuupäev 2020-09-06