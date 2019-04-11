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Tootmine lõpetatud

Pardlipea

RQ12/40

3

| (12) Auhinnad

Uuendage paremateks tulemusteks

Philipsi pardli maksimaalse sooritusvõime säilitamiseks vahetage raseerimispäid iga kahe aasta järel.

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Tänu siledale, hõõrdumistunnet vähendavale SkinGlide'ile on ärritus võimalikult väike

Tänu siledale, hõõrdumistunnet vähendavale SkinGlide'ile on ärritus võimalikult väike

Pardli hõõrdumistunnet vähendav SkinGlide'i raseerimispind libiseb sujuvalt mööda nahka ja tagab nahalähedase raseerimistulemuse lihtsa vaevaga.

Triple-Tracki raseerimispead 50% suurema raseerimispinnaga

Triple-Tracki raseerimispead 50% suurema raseerimispinnaga

Triple-Tracki raseerimispea kolm raseerimisrada suurendavad võrreldes tavalise, üherajalise pöörleva raseerimispeaga raseerimispinda 50%.

Aquateci tihend mugavaks kuiv- ja värskendavaks märgraseerimiseks

Aquateci tihend mugavaks kuiv- ja värskendavaks märgraseerimiseks

Pardli Aquateci tihend võimaldab teil valida mugava kuiv- või värskendava märgraseerimise vahel. Raseerimisgeeli või -vahu kasutamine lisab nahale meeldivat tunnet.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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3.0

5-st

12

Auhinnad

4

11/04/2019

Україна

Україна

Очень качественный бритвенный блок

Бреет чисто и гладко!!! Подходит и для сухого и для влажного бритья.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele RQ12/70 Бритвений блок

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele RQ12/70 Бритвений блок

10/04/2019

Україна

Україна

Универсальная головка. Мне подошла.

Поставил на старую 7 серию, купил в розетке. На все серии с таким креплением. Не слушайте менеджеров на розетке. Там всех убеждают , что это только лезвия.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele RQ12/70 Бритвений блок

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele RQ12/70 Бритвений блок

06/09/2022

България

България

Kinnitatud ostja

Работи перфектно

Ползвам този продукт 6 години. На всеки две години трябва да бъде сменен с нов.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele RQ12/60 Бръснещ блок

Kasutamise kuupäev 2020-09-06

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele RQ12/60 Бръснещ блок

Kasutamise kuupäev 2020-09-06

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