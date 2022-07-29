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23
p
Päevad
01
t
Tunnid
39
m
Minutid
15
s
Sekundid
Sobitub mugavalt imiku näo loomulike kumerustega
Pehme ja painduv lutt Philips Avent Soothie Heart ei torgi teie lapse nina. Ühes tükis disain on valmistatud meditsiinilisest silikoonist ja sellel on 90% taimsest päritolust korduskasutatav ümbris.*
Ühes tükis silikoonist disain
BPA-vaba
Kahene komplekt
0–6 kuud
Eriline südamekujuline suukaitse on loodud järgima Sinu beebi näo kontuuri, et pakkuda maksimaalset mugavust, et see lapse pisikest nina ei põrutaks.
Vastupidav ühes tükis disain on täielikult valmistatud painduvast meditsiinilisest silikoonist. Meie ekspertide meeskond on selle spetsiaalselt välja töötanud teie 0–6 kuu vanuse beebi jaoks.
Lutil on sümmeetriline, ümar nibuosa, mis sobib anatoomiliselt beebi suhu ning aitab vähendada survet keele ja suu vahel. Philips Aventi lutt on sõltumatult akrediteeritud Suutervise fondi poolt.
4.5
5-st
43
Auhinnad
97%
soovitab seda toodet
Zelts
29/07/2022
Latvija
Manam bērnam ļoti patika
Gluds materiāls, caurspīdīgs, viegli tīrāms un nekļūst lipīgs dienas laika!
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Soothie SCF099/22 Soothie
Kasutamise kuupäev 2022-01-29
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Soothie SCF099/22 Soothie
Kasutamise kuupäev 2022-01-29
Mamyte22
11/01/2023
Lietuva
Vaiko mėgstamiausi
Mano vaiko neatskiriamas palydovas – Philips Avent čiulptukai. Labai kokybiški ir vaiko mėgstami - rekomenduoju!
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Soothie SCF099/21 „Soothie“
Kasutamise kuupäev 2021-12-11
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Soothie SCF099/21 „Soothie“
Kasutamise kuupäev 2021-12-11
Viktoriia Lehenko
01/09/2024
Polska
Smoczek jest 100/100
Smoczek jest doskonały. Ale co zrobić po 6 miesiącach? Córka nie chce innych modeli.
Negatiivsed omadused
Żadnych wad
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Soothie SCF099/22 Smoczek uspokajający
Kasutamise kuupäev 2024-05-01
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Soothie SCF099/22 Smoczek uspokajający
Kasutamise kuupäev 2024-05-01
Põhineb 2024. aastal ülemaailmselt läbi viidud veebipõhisel rahulolu-uuringul, milles osales 8139 ema-ja lapsehooldustoodete ja -brändide kasutajat.
Massibilansi meetod.
Kõigil meie luttidel on ühesugune nibuosa kuju ja ühes tükis disain ning need on saadaval mitmesuguste suukaitsetega, sh USA haiglates kasutatavatel.
Võrreldes luttide tavapäraste steriliseerimismeetoditega (keetmine).
Hügieenikaalutlustel vahetage lutt pärast neljanädalast kasutamist välja.