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Philips Avent SoothieRahustav

SCF099/27

4.5

| (43) Auhinnad | 97% soovitab seda toodet

Sobitub mugavalt imiku näo loomulike kumerustega

Pehme ja painduv lutt Philips Avent Soothie Heart ei torgi teie lapse nina. Ühes tükis disain on valmistatud meditsiinilisest silikoonist ja sellel on 90% taimsest päritolust korduskasutatav ümbris.*

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emade poolt soovitatud bränd üle maailma1

Painduvast meditsiinilisest silikoonist lutt

Sobitub mugavalt imiku näo loomulike kumerustega

  • Ühes tükis silikoonist disain

  • BPA-vaba

  • Kahene komplekt

  • 0–6 kuud

Beebi suurema mugavuse jaoks järgib beebi näo kontuure

Beebi suurema mugavuse jaoks järgib beebi näo kontuure

Eriline südamekujuline suukaitse on loodud järgima Sinu beebi näo kontuuri, et pakkuda maksimaalset mugavust, et see lapse pisikest nina ei põrutaks.

Ühes tükis disain, valmistatud 100% meditsiinilisest silikoonist

Ühes tükis disain, valmistatud 100% meditsiinilisest silikoonist

Vastupidav ühes tükis disain on täielikult valmistatud painduvast meditsiinilisest silikoonist. Meie ekspertide meeskond on selle spetsiaalselt välja töötanud teie 0–6 kuu vanuse beebi jaoks.

Sümmeetriline, ümar nibuosa

Sümmeetriline, ümar nibuosa

Lutil on sümmeetriline, ümar nibuosa, mis sobib anatoomiliselt beebi suhu ning aitab vähendada survet keele ja suu vahel. Philips Aventi lutt on sõltumatult akrediteeritud Suutervise fondi poolt.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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Kliendi arvamused toodete ja tärnihinnangute kujul on kasulikud kõigile. Need aitavad teil tootest rohkem teada saada ja teha ostuotsuse. Iga klient, kes on toote ostnud veebist või poest, saab jätta arvustuse

4.5

5-st

43

Auhinnad

97%

soovitab seda toodet

29/07/2022

Latvija

Latvija

Manam bērnam ļoti patika

Gluds materiāls, caurspīdīgs, viegli tīrāms un nekļūst lipīgs dienas laika!

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Soothie SCF099/22 Soothie

Kasutamise kuupäev 2022-01-29

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Soothie SCF099/22 Soothie

Kasutamise kuupäev 2022-01-29

11/01/2023

Lietuva

Lietuva

Vaiko mėgstamiausi

Mano vaiko neatskiriamas palydovas – Philips Avent čiulptukai. Labai kokybiški ir vaiko mėgstami - rekomenduoju!

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Soothie SCF099/21 „Soothie“

Kasutamise kuupäev 2021-12-11

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Soothie SCF099/21 „Soothie“

Kasutamise kuupäev 2021-12-11

01/09/2024

Polska

Polska

Smoczek jest 100/100

Smoczek jest doskonały. Ale co zrobić po 6 miesiącach? Córka nie chce innych modeli.

Negatiivsed omadused

Żadnych wad

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Soothie SCF099/22 Smoczek uspokajający

Kasutamise kuupäev 2024-05-01

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Soothie SCF099/22 Smoczek uspokajający

Kasutamise kuupäev 2024-05-01

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  • 10% allahindlust esimesel tellimusel
  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.
Lahtiütlused

  1. Põhineb 2024. aastal ülemaailmselt läbi viidud veebipõhisel rahulolu-uuringul, milles osales 8139 ema-ja lapsehooldustoodete ja -brändide kasutajat. 

  1. Massibilansi meetod.

  2. Kõigil meie luttidel on ühesugune nibuosa kuju ja ühes tükis disain ning need on saadaval mitmesuguste suukaitsetega, sh USA haiglates kasutatavatel.

  3. Võrreldes luttide tavapäraste steriliseerimismeetoditega (keetmine).

  4. Hügieenikaalutlustel vahetage lutt pärast neljanädalast kasutamist välja.