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SCF099/27
Olen lugenud uudiseid luttidest ja BPA-st – kuidas kinnitate, et Philips Aventi lutid on BPA-vabad?
Kas Philips Aventi lutid on minu lapsele ohutud?
Millised on Philips Aventi luttide erinevused?
Kas Philipsi Aventi vanusepiirangud on olulised?
Kuidas kontrollida Philipsi Aventi luti ohutust
Kui kaua saan Philipsi Avent lutti kasutada?
Kuidas eemaldada vett Philipsi Aventi lutist?
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