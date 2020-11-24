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Tootmine lõpetatud

2000 seriesKõrvaklapid

SHB2505WT/10

4.9

| (16) Auhinnad | 100% soovitab seda toodet

Saadaval

Mustad
Mustad
Valge
Valge

Ärge laske muusikal vaibuda

Hea muusika saatel sujub kõik paremini. Need täielikult juhtmevabad kõrvasisesed kõrvaklapid tagavad suurepärase heli ja kuni 20 tundi mänguaega koos mobiilse laadimisümbrisega. Kui vajutate multifunktsionaalset nuppu kaks korda, saate äratada telefoni häälassistendi.

Kuva kõik eelised

Ärge laske muusikal vaibuda

  • 6 mm elementide ja suletud tagaosaga

  • Bluetooth®

  • Valge

6 mm neodüümist kõlarielemendid. Tugev heli, esiletungiv bass

6 mm neodüümist kõlarielemendid võimaldavad tugevat heli ja esiletungivat bassi. Ovaalse kujuga helikanalid tagavad maksimaalse passiivse mürasummutuse. Monorežiim võimaldab jätta ühe kõrva vabaks, kui soovite kuulata ka ümbritsevaid helisid.

Kasutage monorežiimi, kui soovite ühe kõrva vabaks jätta

Pehmest kummist tiivakesed. Mugav ja kindel

Tänu tihedale sobivusele ja kergele disainile on muusika kuulamine tõeline nauding. Pehmest kummist tiivakesed sobituvad kindlalt väliskõrva sisse. Vahetatavad kummist otsikud võimaldavad teil leida ideaalse kõrvasisese sobivuse, et te ei jääks ilma ühestki helist.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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4.9

5-st

16

Auhinnad

100%

soovitab seda toodet

3
2
1

24/11/2020

Polska

Polska

Udany zakup

Super jakość w tej cenie. Słuchawki bardzo dobrze grają, dźwięk jest czysty i mocny. Długo trzymają na baterii a etui ładujące ratuje kiedy zaczną się rozładowywać. W tym przedziale cenowym najlepszy wybór.

Positiivsed omadused

jakosc, cena

Negatiivsed omadused

brak

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 2000 series SHB2505BK Słuchawki

Kasutamise kuupäev 2019-10-24

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 2000 series SHB2505BK Słuchawki

Kasutamise kuupäev 2019-10-24

24/11/2020

Polska

Polska

Philipsi töötaja

Polecam

[Employee of philipsglobal] Wytrzymałe i bardzo wygodne słuchawki. Wyjątkowo dobry dżwięk i wytrzymaość baterii. polecam

See arvustus tehti tootele 2000 series SHB2505BK Słuchawki

See arvustus tehti tootele 2000 series SHB2505BK Słuchawki

22/11/2020

Polska

Polska

Godne polecenia

Bardzo dobre słuchawki. Bateria długo trzyma. Czysty dźwięk.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 2000 series SHB2505BK Słuchawki

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 2000 series SHB2505BK Słuchawki

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  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.