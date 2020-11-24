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Tootmine lõpetatud
SHB2505WT/10
Ärge laske muusikal vaibuda
Hea muusika saatel sujub kõik paremini. Need täielikult juhtmevabad kõrvasisesed kõrvaklapid tagavad suurepärase heli ja kuni 20 tundi mänguaega koos mobiilse laadimisümbrisega. Kui vajutate multifunktsionaalset nuppu kaks korda, saate äratada telefoni häälassistendi.
6 mm elementide ja suletud tagaosaga
Bluetooth®
Valge
6 mm neodüümist kõlarielemendid võimaldavad tugevat heli ja esiletungivat bassi. Ovaalse kujuga helikanalid tagavad maksimaalse passiivse mürasummutuse. Monorežiim võimaldab jätta ühe kõrva vabaks, kui soovite kuulata ka ümbritsevaid helisid.
Tänu tihedale sobivusele ja kergele disainile on muusika kuulamine tõeline nauding. Pehmest kummist tiivakesed sobituvad kindlalt väliskõrva sisse. Vahetatavad kummist otsikud võimaldavad teil leida ideaalse kõrvasisese sobivuse, et te ei jääks ilma ühestki helist.
4.9
5-st
16
Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
frog336
24/11/2020
Polska
Udany zakup
Super jakość w tej cenie. Słuchawki bardzo dobrze grają, dźwięk jest czysty i mocny. Długo trzymają na baterii a etui ładujące ratuje kiedy zaczną się rozładowywać. W tym przedziale cenowym najlepszy wybór.
Positiivsed omadused
jakosc, cena
Negatiivsed omadused
brak
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 2000 series SHB2505BK Słuchawki
Kasutamise kuupäev 2019-10-24
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 2000 series SHB2505BK Słuchawki
Kasutamise kuupäev 2019-10-24
Michał38
24/11/2020
Polska
Philipsi töötaja
Polecam
[Employee of philipsglobal] Wytrzymałe i bardzo wygodne słuchawki. Wyjątkowo dobry dżwięk i wytrzymaość baterii. polecam
See arvustus tehti tootele 2000 series SHB2505BK Słuchawki
See arvustus tehti tootele 2000 series SHB2505BK Słuchawki
Lary27
22/11/2020
Polska
Godne polecenia
Bardzo dobre słuchawki. Bateria długo trzyma. Czysty dźwięk.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 2000 series SHB2505BK Słuchawki
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 2000 series SHB2505BK Słuchawki