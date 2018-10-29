Võimas heli

Mudel SHE5205 on kaitsva kummist tagaosaga vastupidavad kõrvasisesed klapid. Ülivõimsad kõlarielemendid tekitavad sügavat bassi, mis on sama võimas kui klappide välimus. Erakordne müraisolatsioon ning vastupidavale juhtmele paigaldatud mikrofon ja juhtnupp.