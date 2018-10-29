30-päevane tagastusõigus
Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
Tootmine lõpetatud
SHE5205WT/00
Võimas heli
Mudel SHE5205 on kaitsva kummist tagaosaga vastupidavad kõrvasisesed klapid. Ülivõimsad kõlarielemendid tekitavad sügavat bassi, mis on sama võimas kui klappide välimus. Erakordne müraisolatsioon ning vastupidavale juhtmele paigaldatud mikrofon ja juhtnupp.
8,6 mm draiverid/poolsuletud tagaosa
Kõrvasisene
Terasest vedruga juhtmekaitse ja korpuse kummist tagaosa pakuvad lisakaitset ka kõige karmimates kasutusoludes.
Tugevdatud 2,5 mm läbimõõduga juhe ja vastupidav korpus tagavad suurepärase heli ja sügava bassi.
Sisseehitatud mikrofoniga on muusikalt telefonikõnedele lülitumine imelihtne, et saaksite alati oluliste inimestega ühenduses püsida.
Arvustused