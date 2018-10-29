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Tootmine lõpetatud

Mikrofoniga kõrvaklapid

SHE5205WT/00

Saadaval

Mustad
Mustad
Valge
Valge

Võimas heli

Mudel SHE5205 on kaitsva kummist tagaosaga vastupidavad kõrvasisesed klapid. Ülivõimsad kõlarielemendid tekitavad sügavat bassi, mis on sama võimas kui klappide välimus. Erakordne müraisolatsioon ning vastupidavale juhtmele paigaldatud mikrofon ja juhtnupp.

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Suuruselt väike, kuid bassi poolest suur

Võimas heli

  • 8,6 mm draiverid/poolsuletud tagaosa

  • Kõrvasisene

Terasest vedruga juhtmekaitse talub karmi kohtlemist.

Terasest vedruga juhtmekaitse talub karmi kohtlemist.

Terasest vedruga juhtmekaitse ja korpuse kummist tagaosa pakuvad lisakaitset ka kõige karmimates kasutusoludes.

Tugevdatud 2,5 mm läbimõõduga juhe võimsama heli edastamiseks

Tugevdatud 2,5 mm läbimõõduga juhe ja vastupidav korpus tagavad suurepärase heli ja sügava bassi.

Sisseehitatud mikrofon lülitub muusika ja telefonikõnede vahel.

Sisseehitatud mikrofon lülitub muusika ja telefonikõnede vahel.

Sisseehitatud mikrofoniga on muusikalt telefonikõnedele lülitumine imelihtne, et saaksite alati oluliste inimestega ühenduses püsida.

Tehnilised andmed

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