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Mikrofoniga kõrvaklapid

SHL5005WT/00

Saadaval

Mustad
Mustad
Valge
Valge

Muusika nautimise jaoks

Need kõrvaklapid on loodud muusika nautimiseks kõikjal, kuhu lähete. Pehmenduste tõttu saate oma lemmikmuusikat kauem kuulata. Suurepärane heli tagab täiusliku muusikaelamuse.

Kuva kõik eelised

Kõikjal, kuhu lähete!

Muusika nautimise jaoks

  • 32 mm draiverid / suletud tagaosa

  • Kõrvapealsed

  • Pehmed padjandid

  • Kokkupandav

Kõrvaklapid on lihtsaks hoiustamiseks ja kaasaskandmiseks kokkumurtavad

Kõrvaklapid on lihtsaks hoiustamiseks ja kaasaskandmiseks kokkumurtavad

32 mm kõlarielemendid esitavad kvaliteetset heli ja sügavat bassi

32 mm kõlarielemendid esitavad kvaliteetset heli ja sügavat bassi

Sisseehitatud mikrofon lülitub muusika ja telefonikõnede vahel.

Sisseehitatud mikrofoniga on muusikalt telefonikõnedele lülitumine imelihtne, et saaksite alati oluliste inimestega ühenduses püsida.

Tehnilised andmed

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  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.