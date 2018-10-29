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Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
SHL5005WT/00
Muusika nautimise jaoks
Need kõrvaklapid on loodud muusika nautimiseks kõikjal, kuhu lähete. Pehmenduste tõttu saate oma lemmikmuusikat kauem kuulata. Suurepärane heli tagab täiusliku muusikaelamuse.
32 mm draiverid / suletud tagaosa
Kõrvapealsed
Pehmed padjandid
Kokkupandav
Kõrvaklapid on lihtsaks hoiustamiseks ja kaasaskandmiseks kokkumurtavad
32 mm kõlarielemendid esitavad kvaliteetset heli ja sügavat bassi
Sisseehitatud mikrofoniga on muusikalt telefonikõnedele lülitumine imelihtne, et saaksite alati oluliste inimestega ühenduses püsida.
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