TootedTugi

10% allahindlust esimesel tellimusel

30-päevane tagastusõigus

Tarne 3-4 tööpäeva jooksul

E-pood

Kõik seeriad

  • Standard Product Photo Philips PicoBaristo Deluxe Super-automatic espresso machine SM5572/10
  • Main in-use photograph Philips PicoBaristo Deluxe Super-automatic espresso machine SM5572/10
  • Front Product Photo Philips PicoBaristo Deluxe Super-automatic espresso machine SM5572/10
  • Product Detail Photograph Philips PicoBaristo Super-automatic espresso machine
  • Product Detail Photograph Philips PicoBaristo Super-automatic espresso machine
  • Alternative Product Photograph Philips PicoBaristo Deluxe Super-automatic espresso machine SM5572/10
  • Alternative Product Photograph Philips PicoBaristo Deluxe Super-automatic espresso machine SM5572/10
  • Alternative Product Photograph Philips PicoBaristo Deluxe Super-automatic espresso machine SM5572/10
  • Product in Use Photo Philips PicoBaristo Super-automatic espresso machine
  • Product in Use Photo Philips PicoBaristo Deluxe Super-automatic espresso machine SM5572/10
  • Packaging photograph Philips PicoBaristo Deluxe Super-automatic espresso machine
  • Standard Product Photo Philips PicoBaristo Deluxe Super-automatic espresso machine SM5572/10
  • Main in-use photograph Philips PicoBaristo Deluxe Super-automatic espresso machine SM5572/10
  • Front Product Photo Philips PicoBaristo Deluxe Super-automatic espresso machine SM5572/10
  • Product Detail Photograph Philips PicoBaristo Super-automatic espresso machine
  • Product Detail Photograph Philips PicoBaristo Super-automatic espresso machine
  • Alternative Product Photograph Philips PicoBaristo Deluxe Super-automatic espresso machine SM5572/10
  • Alternative Product Photograph Philips PicoBaristo Deluxe Super-automatic espresso machine SM5572/10
  • Alternative Product Photograph Philips PicoBaristo Deluxe Super-automatic espresso machine SM5572/10
  • Product in Use Photo Philips PicoBaristo Super-automatic espresso machine
  • Product in Use Photo Philips PicoBaristo Deluxe Super-automatic espresso machine SM5572/10
  • Packaging photograph Philips PicoBaristo Deluxe Super-automatic espresso machine

Tootmine lõpetatud

Saeco PicoBaristo DeluxeTäisautomaatne espressomasin

SM5572/10

5

| (6) Auhinnad | 83% soovitab seda toodet

Hõrk kohv, mida on lihtne täpselt teie maitse järgi valmistada

Avastage kohvimaailma läbi tuntud retseptide nagu Espresso ja Cappuccino või valmistage erilisi kohvijooke nagu Americano või Espresso Macchiato.

Kuva kõik eelised

Hõrk kohv, mida on lihtne täpselt teie maitse järgi valmistada

  • 13 jooki

  • Sisseehitatud esmaklassiline piimakann

  • Antrasiidivärvi esikülg

  • 12-astmeliselt seadistatav kohviveski

20 000 tassi parimat kohvi tänu vastupidavatele keraam. jahvatusketastele

20 000 tassi parimat kohvi tänu vastupidavatele keraam. jahvatusketastele

Meie kohviveskid on valmistatud esmaklassilisest keraamikast, mistõttu on need erakordselt tugevad ja vastupidavad. Värskeid ube jahvatatakse õrnalt ja puudub risk neid üle kuumutada. Vabastatakse kõik parimad maitsed ja aroomid, et saaksite nautida vähemalt 20 000 tassi jagu erakordset kohvi.

CSA-märgis: Saeco saab teie kohviubadest kätte parima

CSA-märgis: Saeco saab teie kohviubadest kätte parima

Saeco tehnoloogia võimaldab teil oma lemmikubadest kätte saada parima. Nautige intensiivset ja autentset lõhna ja maitset (röstitud, šokolaadine, pähkline, puuviljane, lilleline, vürtsikas)

Kiire valmistamine tänu suure jõudlusega veeboilerile

Kiire valmistamine tänu suure jõudlusega veeboilerile

Ideaalse kohvi valmistamiseks peab temperatuur olema õige. Meie eriti tõhus termomähis on valmistatud kergest alumiiniumist ja selle roostevabast terasest korpus kuumutab vee kiiresti optimaalse temperatuurini.

Tehnilised andmed

Saage selle toote kohta tuge

Vaadake KKK-sid, kasutusjuhendeid, ohutusteavet ja nõuandeid

Leidke varuosasid või lisatarvikuid

Minge osade ja tarvikute juurde

Osad ja tarvikud

Arvustused

Neid arvustusi haldab Bazaarvoice ja need vastavad Bazaarvoice’i autentimise poliitikale, mida toetab pettusevastane tehnoloogia ja inimeste tehtav analüüs. Üksikasjad on leitavad aadressil
Kliendi arvamused toodete ja tärnihinnangute kujul on kasulikud kõigile. Need aitavad teil tootest rohkem teada saada ja teha ostuotsuse. Iga klient, kes on toote ostnud veebist või poest, saab jätta arvustuse

5.0

5-st

6

Auhinnad

83%

soovitab seda toodet

4
3
2
1

08/01/2020

Česká republika

Česká republika

Kinnitatud ostja

Skvělý výrobek

Kávovar používáme dva měsíce a jsme naprosto spokojení. Má pěkný vzhled, obsluha je snadná, jednoduchá,.Vše přehledné a lehce nastavitelné, opravdu snadná údržba. Oceňujeme možnost nastavení uživatelských profilů. Velkou výhodou je nastavení intenzity chuti, káva opravdu chutná jako z té nejlepší kavárny. Každý den se těšíme na to až si doma uděláme svojí oblíbenou kávu.

Positiivsed omadused

Snadná obsluha a údržba, fce předspaření kávy.

Negatiivsed omadused

Zatím jsem nenael

See arvustus tehti tootele PicoBaristo Deluxe SM5572/10 Automatický kávovar s nádobou na mléko

Kasutamise kuupäev 2018-12-08

See arvustus tehti tootele PicoBaristo Deluxe SM5572/10 Automatický kávovar s nádobou na mléko

Kasutamise kuupäev 2018-12-08

06/01/2020

Česká republika

Česká republika

Kinnitatud ostja

Kávovar maximálně vybavený

Kávovar se jednoduše čistí a obsluhuje, má mnoho možnosti nastavení, každý si najde svou chuť kávy.

Positiivsed omadused

Možnost nastavení profilů, lehce se čistí

Negatiivsed omadused

Žádné jsem nezjistil

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele PicoBaristo Deluxe SM5572/10 Automatický kávovar s nádobou na mléko

Kasutamise kuupäev 2018-12-06

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele PicoBaristo Deluxe SM5572/10 Automatický kávovar s nádobou na mléko

Kasutamise kuupäev 2018-12-06

27/12/2019

Česká republika

Česká republika

Skvělý kávovar

Káva z tohoto přístroje nám velmi chutná a jsme s ní naprosto spokojení. Lehce se obsluhuje a čistí. Navíc je to krásný designový kousek do naší kuchyně. Jsem rád, že jsem si ho vybral.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele PicoBaristo Deluxe SM5572/10 Automatický kávovar s nádobou na mléko

Kasutamise kuupäev 2019-11-27

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele PicoBaristo Deluxe SM5572/10 Automatický kávovar s nádobou na mléko

Kasutamise kuupäev 2019-11-27

Telli meie uudiskiri, et saada infot meie eksklusiivsete kampaaniate kohta

  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.

Sooviksin saada reklaamkirju- vastavalt oma eelistustele ja tarbimiskäitumisele- Philipsi toodete, teenuste, ürituste ja kampaaniate kohta. Saan igal ajal hõlpsasti loobuda.

  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.
Lahtiütlused

  1. Tegelik tasside arv oleneb valitud kohvisortidest ning loputus- ja puhastussagedustest