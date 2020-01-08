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Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
Tootmine lõpetatud
Hõrk kohv, mida on lihtne täpselt teie maitse järgi valmistada
Avastage kohvimaailma läbi tuntud retseptide nagu Espresso ja Cappuccino või valmistage erilisi kohvijooke nagu Americano või Espresso Macchiato.
13 jooki
Sisseehitatud esmaklassiline piimakann
Antrasiidivärvi esikülg
12-astmeliselt seadistatav kohviveski
Meie kohviveskid on valmistatud esmaklassilisest keraamikast, mistõttu on need erakordselt tugevad ja vastupidavad. Värskeid ube jahvatatakse õrnalt ja puudub risk neid üle kuumutada. Vabastatakse kõik parimad maitsed ja aroomid, et saaksite nautida vähemalt 20 000 tassi jagu erakordset kohvi.
Saeco tehnoloogia võimaldab teil oma lemmikubadest kätte saada parima. Nautige intensiivset ja autentset lõhna ja maitset (röstitud, šokolaadine, pähkline, puuviljane, lilleline, vürtsikas)
Ideaalse kohvi valmistamiseks peab temperatuur olema õige. Meie eriti tõhus termomähis on valmistatud kergest alumiiniumist ja selle roostevabast terasest korpus kuumutab vee kiiresti optimaalse temperatuurini.
5.0
5-st
6
Auhinnad
83%
soovitab seda toodet
Pepino319
08/01/2020
Česká republika
Kinnitatud ostja
Skvělý výrobek
Kávovar používáme dva měsíce a jsme naprosto spokojení. Má pěkný vzhled, obsluha je snadná, jednoduchá,.Vše přehledné a lehce nastavitelné, opravdu snadná údržba. Oceňujeme možnost nastavení uživatelských profilů. Velkou výhodou je nastavení intenzity chuti, káva opravdu chutná jako z té nejlepší kavárny. Každý den se těšíme na to až si doma uděláme svojí oblíbenou kávu.
Positiivsed omadused
Snadná obsluha a údržba, fce předspaření kávy.
Negatiivsed omadused
Zatím jsem nenael
See arvustus tehti tootele PicoBaristo Deluxe SM5572/10 Automatický kávovar s nádobou na mléko
Kasutamise kuupäev 2018-12-08
See arvustus tehti tootele PicoBaristo Deluxe SM5572/10 Automatický kávovar s nádobou na mléko
Kasutamise kuupäev 2018-12-08
Luka274
06/01/2020
Česká republika
Kinnitatud ostja
Kávovar maximálně vybavený
Kávovar se jednoduše čistí a obsluhuje, má mnoho možnosti nastavení, každý si najde svou chuť kávy.
Positiivsed omadused
Možnost nastavení profilů, lehce se čistí
Negatiivsed omadused
Žádné jsem nezjistil
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele PicoBaristo Deluxe SM5572/10 Automatický kávovar s nádobou na mléko
Kasutamise kuupäev 2018-12-06
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele PicoBaristo Deluxe SM5572/10 Automatický kávovar s nádobou na mléko
Kasutamise kuupäev 2018-12-06
PetrJbc
27/12/2019
Česká republika
Skvělý kávovar
Káva z tohoto přístroje nám velmi chutná a jsme s ní naprosto spokojení. Lehce se obsluhuje a čistí. Navíc je to krásný designový kousek do naší kuchyně. Jsem rád, že jsem si ho vybral.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele PicoBaristo Deluxe SM5572/10 Automatický kávovar s nádobou na mléko
Kasutamise kuupäev 2019-11-27
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele PicoBaristo Deluxe SM5572/10 Automatický kávovar s nádobou na mléko
Kasutamise kuupäev 2019-11-27
Tegelik tasside arv oleneb valitud kohvisortidest ning loputus- ja puhastussagedustest