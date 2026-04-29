10% allahindlust esimesel tellimusel
30-päevane tagastusõigus
Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
E-pood
Audio- ja videotarvikud
Kõik seeriad
Perfect replacement Universaalne kaugjuhtimispult
Tootmine lõpetatud
Tugi
SRP2018/10
Mine e-poodi
Logige sisse või looge konto
Teil on kohe juurdepääs käsiraamatutele, kohandatud tugiteenustele ja muule. Lisaks on see kiire ja lihtne.
Lokaliseeritud müügibrošüür
Ühilduvuse loend - English (US)
Kontrollige garantii tingimusi ja alustage tootevahetust või parandamist
Garantii
Meie toote garantiitingimused
Philipsiga ühenduse võtmine
Meil on hea meel teid siin aidata