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TAA1009RD/10
Nii parkides kui ka tänavatel
Leidke oma stiil, kasutades neid higikindlaid kõrvaklappe, mis tekitavad selge heli ja võimsa bassi. Kinnitusotsa paindlik disain hoiab klapid kindlalt paigal ning 1,2 m kaabel on ideaalne, et saaksite telefoni ka taskusse pista.
12 mm kõlarid tagavad selge heli
Kinnitusotsa disain tagab kõrvas püsimise
1,2 m kaabel
IPX4 vee-/higikindlustase
Ideaalselt häälestatud 12 mm neodüümist elemendid tagavad selge heli ja bassiavad tekitavad võimsa bassi. Kõrvaklapid istuvad mugavalt kõrvas, ilma kõrvakanalit häirimata.
Paindlikud ja kõrvakontuure järgivad kõrvakonksud võimaldavad teil reguleerida neid kergeid kõrvaklappe nii, et need püsiksid kindlalt paigal. Nii saate vabalt liikuda, ilma et peaksite kartma, et millestki ilma jääte.
Komplektis olev 3-nupuga sisseehitatud kaugjuhtimispult teeb need kõrvaklapid lihtsaks kasutamiseks. Helista, navigeeri oma esitusloendites ja küsi oma hääle abimehelt ükskõik mida – kõike ilma nutitelefoni puudutamata.
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