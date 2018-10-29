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1000 seriesKõrvasisesed mikrofoniga spordikõrvaklapid

TAA1009RD/10

Saadaval

Must
Must
Punane
Punane
Tumehall
Tumehall

Nii parkides kui ka tänavatel

Leidke oma stiil, kasutades neid higikindlaid kõrvaklappe, mis tekitavad selge heli ja võimsa bassi. Kinnitusotsa paindlik disain hoiab klapid kindlalt paigal ning 1,2 m kaabel on ideaalne, et saaksite telefoni ka taskusse pista.

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Nii parkides kui ka tänavatel

  • 12 mm kõlarid tagavad selge heli

  • Kinnitusotsa disain tagab kõrvas püsimise

  • 1,2 m kaabel

  • IPX4 vee-/higikindlustase

Selge heli ja energiat andev bass

Ideaalselt häälestatud 12 mm neodüümist elemendid tagavad selge heli ja bassiavad tekitavad võimsa bassi. Kõrvaklapid istuvad mugavalt kõrvas, ilma kõrvakanalit häirimata.

Kõrvaklapid, mis püsivad alati paigal

Paindlikud ja kõrvakontuure järgivad kõrvakonksud võimaldavad teil reguleerida neid kergeid kõrvaklappe nii, et need püsiksid kindlalt paigal. Nii saate vabalt liikuda, ilma et peaksite kartma, et millestki ilma jääte.

Lihtne kaablisisene reguleerimisseade. Kontrollige muusikat ja kõnesid

Komplektis olev 3-nupuga sisseehitatud kaugjuhtimispult teeb need kõrvaklapid lihtsaks kasutamiseks. Helista, navigeeri oma esitusloendites ja küsi oma hääle abimehelt ükskõik mida – kõike ilma nutitelefoni puudutamata.

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