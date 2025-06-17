Nii kerge ja mugav, et võite neid tunde kanda

Need kõrvapealsed klapid on igapäevaseks mugavuseks ette valmistatud. Pehmendatud peavõru on nii kerge, et te vaevu tunnete seda, ja pehmeid kõrvaklappe saab nurga alla asetada, nii et need on alati mugavalt. Iga klapp on polsterdatud mäluvahuga: Mida rohkem te neid kannate, seda rohkem neid armastate.