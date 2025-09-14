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  • Üliohutud, ülilõbusad!
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  • Üliohutud, ülilõbusad!
  • Üliohutud, ülilõbusad!
  • Üliohutud, ülilõbusad!
  • Üliohutud, ülilõbusad!
  • Üliohutud, ülilõbusad!
  • Üliohutud, ülilõbusad!
  • Üliohutud, ülilõbusad!
  • Üliohutud, ülilõbusad!
  • Üliohutud, ülilõbusad!
  • Üliohutud, ülilõbusad!
  • Üliohutud, ülilõbusad!
  • Üliohutud, ülilõbusad!
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Üliohutud, ülilõbusad!
  • Üliohutud, ülilõbusad!
  • Üliohutud, ülilõbusad!
  • Üliohutud, ülilõbusad!
  • Üliohutud, ülilõbusad!
  • Üliohutud, ülilõbusad!
  • Üliohutud, ülilõbusad!
  • Üliohutud, ülilõbusad!
  • Üliohutud, ülilõbusad!
  • Üliohutud, ülilõbusad!
  • Üliohutud, ülilõbusad!

Laste kõrvapealsed kõrvaklapid

TAK2000CT/00

4.8

| (5) Auhinnad | 100% soovitab seda toodet

Saadaval

Blue
Blue
Kristall-sinakasroheline
Kristall-sinakasroheline
Magentalilla
Magentalilla
Pink
Pink

Üliohutud, ülilõbusad!

Las lapsed rokivad nende värviliste juhtmega kõrvaklappidega! Need on kerged, vastupidavad ja nende helitugevus on ohutuks kuulamiseks piiratud. Sõbrad tulid külla? Heli jagamise funktsioon võimaldab lastel ühendada oma kõrvaklapid sõbra omadega, et nad saaksid koos kuulata.

Kuva kõik eelised

Üliohutud, ülilõbusad!

  • Juhtmega kõrvapealsed kõrvaklapid

  • Helitugevus piiratud tasemele 85 dB

  • Kohandatavad. Heli jagamine

  • Vastupidavad ja kokkupandavad

Alati ohutu, alati lõbus. Helitugevus piiratud tasemele 85 dB*

Alati ohutu, alati lõbus. Helitugevus piiratud tasemele 85 dB*

Need kõrvaklapid on loodud spetsiaalselt noorte kõrvade kaitsmiseks ja nende helitugevus on piiratud tasemele 85 dB*. Muusika, multifilmid, filmid, õppevideod – olenemata sellest, mis neile meeldib, võite olla rahulik, teades, et nad ei kuula liiga valjusti.

Lapsesõbralik mugavus ja lihtne kasutada

Lapsesõbralik mugavus ja lihtne kasutada

Väiksemad pehmete patjadega kuularid muudavad need kerged kõrvaklapid lastele mugavaks. Polsterdatud peavõru saab ideaalse sobivuse saavutamiseks hõlpsasti reguleerida ning selle taga olevad täpid aitavad lastel näha, kumba pidi kõrvaklapid pähe panna.

Värvikas disain kohandatavate kuularitega

Värvikas disain kohandatavate kuularitega

Mitmevärviline disain muudab kõrvaklapid silmapaistvaks kõigil õigetel viisidel – ja lapsed saavad neid oma kunstiteostega isikupärastada! Tõstke lihtsalt kuulari läbipaistev aken üles, lisage nende joonistus või maal ja klõpsake aken uuesti kinni.

Tehnilised andmed

Saage selle toote kohta tuge

Vaadake KKK-sid, kasutusjuhendeid, ohutusteavet ja nõuandeid

Arvustused

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Kliendi arvamused toodete ja tärnihinnangute kujul on kasulikud kõigile. Need aitavad teil tootest rohkem teada saada ja teha ostuotsuse. Iga klient, kes on toote ostnud veebist või poest, saab jätta arvustuse

4.8

5-st

5

Auhinnad

100%

soovitab seda toodet

3
2
1

14/09/2025

Polska

Polska

Świetne słuchawki

Te słuchawki zostały zaprojektowane pod dzieci. Są lekkie, wytrzymałe jak na dziecięce dłonie :) Poza tym mają limit głośności co było dla mnie priorytetem w doborze tego sprzętu. Dźwięk jest miły, ciepły. Mają fajny kolor i do tego są wytworzone z materiału pochodzącego z recyklingu. Polecam.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 2000 series TAK2000CT Słuchawki nauszne dla dzieci

Date of Use 2024-08-14

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 2000 series TAK2000CT Słuchawki nauszne dla dzieci

Date of Use 2024-08-14

12/09/2025

Polska

Polska

Jestem na tak !

Słuchawki prezentują się solidnie i estetycznie – kolor turkusowy nadaje im nowoczesny wygląd, który szczególnie przypadnie do gustu dzieciom i młodzieży. Jakość wykonania stoi na dobrym poziomie, konstrukcja jest lekka, a nauszniki wygodne, co pozwala korzystać z nich przez dłuższy czas bez dyskomfortu. Dźwięk jest czysty, z wyraźnymi tonami średnimi i wysokimi, bas jest obecny, ale niezbyt mocny – dzięki temu słuchawki dobrze sprawdzają się przy muzyce, audiobookach czy grach. Ważnym atutem jest funkcja ograniczenia głośności (85 dB), co chroni słuch najmłodszych użytkowników. Model jest łatwy w obsłudze, posiada odłączany przewód i możliwość składania, co ułatwia przechowywanie i transport. Dodatkowym plusem jest kompatybilność z popularnymi urządzeniami – smartfonami, tabletami czy laptopami.

Positiivsed omadused

wyglad, dzwiek

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 2000 series TAK2000CT Słuchawki nauszne dla dzieci

Date of Use 2025-08-12

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 2000 series TAK2000CT Słuchawki nauszne dla dzieci

Date of Use 2025-08-12

12/09/2025

Polska

Polska

Warto kupić

Moja córka jest zachwycona jakością dźwięku i wygoda noszenia klienta cena . Bardzo polecam ten produkt .

Positiivsed omadused

Super cena i jakość dźwięku wygoda

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 2000 series TAK2000CT Słuchawki nauszne dla dzieci

Date of Use 2025-08-11

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 2000 series TAK2000CT Słuchawki nauszne dla dzieci

Date of Use 2025-08-11

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  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.
Lahtiütlused

  1. Ohutuks kuulamiseks on helitugevus standardite EN 50332 kohaselt piiratud tasemele 85 dB.