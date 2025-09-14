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TAK2000CT/00
Üliohutud, ülilõbusad!
Las lapsed rokivad nende värviliste juhtmega kõrvaklappidega! Need on kerged, vastupidavad ja nende helitugevus on ohutuks kuulamiseks piiratud. Sõbrad tulid külla? Heli jagamise funktsioon võimaldab lastel ühendada oma kõrvaklapid sõbra omadega, et nad saaksid koos kuulata.
Juhtmega kõrvapealsed kõrvaklapid
Helitugevus piiratud tasemele 85 dB
Kohandatavad. Heli jagamine
Vastupidavad ja kokkupandavad
Need kõrvaklapid on loodud spetsiaalselt noorte kõrvade kaitsmiseks ja nende helitugevus on piiratud tasemele 85 dB*. Muusika, multifilmid, filmid, õppevideod – olenemata sellest, mis neile meeldib, võite olla rahulik, teades, et nad ei kuula liiga valjusti.
Väiksemad pehmete patjadega kuularid muudavad need kerged kõrvaklapid lastele mugavaks. Polsterdatud peavõru saab ideaalse sobivuse saavutamiseks hõlpsasti reguleerida ning selle taga olevad täpid aitavad lastel näha, kumba pidi kõrvaklapid pähe panna.
Mitmevärviline disain muudab kõrvaklapid silmapaistvaks kõigil õigetel viisidel – ja lapsed saavad neid oma kunstiteostega isikupärastada! Tõstke lihtsalt kuulari läbipaistev aken üles, lisage nende joonistus või maal ja klõpsake aken uuesti kinni.
4.8
5-st
5
Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
missy1986
14/09/2025
Polska
Świetne słuchawki
Te słuchawki zostały zaprojektowane pod dzieci. Są lekkie, wytrzymałe jak na dziecięce dłonie :) Poza tym mają limit głośności co było dla mnie priorytetem w doborze tego sprzętu. Dźwięk jest miły, ciepły. Mają fajny kolor i do tego są wytworzone z materiału pochodzącego z recyklingu. Polecam.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 2000 series TAK2000CT Słuchawki nauszne dla dzieci
Date of Use 2024-08-14
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 2000 series TAK2000CT Słuchawki nauszne dla dzieci
Date of Use 2024-08-14
blacksheep89
12/09/2025
Polska
Jestem na tak !
Słuchawki prezentują się solidnie i estetycznie – kolor turkusowy nadaje im nowoczesny wygląd, który szczególnie przypadnie do gustu dzieciom i młodzieży. Jakość wykonania stoi na dobrym poziomie, konstrukcja jest lekka, a nauszniki wygodne, co pozwala korzystać z nich przez dłuższy czas bez dyskomfortu. Dźwięk jest czysty, z wyraźnymi tonami średnimi i wysokimi, bas jest obecny, ale niezbyt mocny – dzięki temu słuchawki dobrze sprawdzają się przy muzyce, audiobookach czy grach. Ważnym atutem jest funkcja ograniczenia głośności (85 dB), co chroni słuch najmłodszych użytkowników. Model jest łatwy w obsłudze, posiada odłączany przewód i możliwość składania, co ułatwia przechowywanie i transport. Dodatkowym plusem jest kompatybilność z popularnymi urządzeniami – smartfonami, tabletami czy laptopami.
Positiivsed omadused
wyglad, dzwiek
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 2000 series TAK2000CT Słuchawki nauszne dla dzieci
Date of Use 2025-08-12
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 2000 series TAK2000CT Słuchawki nauszne dla dzieci
Date of Use 2025-08-12
Ola121
12/09/2025
Polska
Warto kupić
Moja córka jest zachwycona jakością dźwięku i wygoda noszenia klienta cena . Bardzo polecam ten produkt .
Positiivsed omadused
Super cena i jakość dźwięku wygoda
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 2000 series TAK2000CT Słuchawki nauszne dla dzieci
Date of Use 2025-08-11
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 2000 series TAK2000CT Słuchawki nauszne dla dzieci
Date of Use 2025-08-11
Ohutuks kuulamiseks on helitugevus standardite EN 50332 kohaselt piiratud tasemele 85 dB.