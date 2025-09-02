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Laste juhtmevabad kõrvapealsed kõrvaklapid

TAK4200MP/00

4

| (5) Auhinnad | 80% soovitab seda toodet

2 auhinnad

Saadaval

Magentalilla
Magentalilla
Sinine
Sinine
Roosa
Roosa

Ohutud, lõbusad ja reisile sobivad

Kõrvaklappide värvilised LED-tuled ja lõbus juhtmevaba heli jagamise funktsioon meeldivad lastele. Helitugevus on laste kõrvade kaitsmiseks piiratud ning spetsiaalne reisirežiim võimaldab lastel ohutult kuulata ka mürarikkamas keskkonnas.

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Ohutud, lõbusad ja reisile sobivad

  • Kõrvapealsed juhtmevabad kõrvaklapid

  • Helitugevus piiratud tasemele 85 dB

  • LED-tuled. Heli jagamine

  • Vastupidavad ja kokkupandavad

Alati ohutu, alati lõbus. Helitugevuse piirangud kodus ja reisil*

Alati ohutu, alati lõbus. Helitugevuse piirangud kodus ja reisil*

Need kõrvaklapid on loodud spetsiaalselt laste kõrvade kaitsmiseks ja nende helitugevus on kodus kuulamiseks või õppimise ajal piiratud tasemele 75 dB. Mürarikkamates keskkondades väljaspool kodu kuulamiseks saavad vanemad kasutada rakendust Philips Headphones, et määrata reisimisrežiimi helitugevuse piiranguks 85 dB.*

Lapsesõbralik mugavus ja lihtne kasutamine

Lapsesõbralik mugavus ja lihtne kasutamine

Kõrvaklappide allosas olevad suured ümmargused juhtnupud muudavad nende kasutamise lastele lihtsaks, väiksemad pehmete polstritega kõrvaklapid aga tagavad kandmismugavuse. Polsterdatud peavõru on ideaalse sobivuse saavutamiseks hõlpsasti reguleeritav ning selle tagaküljel olevad täpid aitavad lastel näha, kumba pidi kõrvaklapid pähe panna.

Värvikas disain LED-tuledega

Värvikas disain LED-tuledega

Kõrvaklappides olevad värvilised LED-tuled koos mitmevärvilise disainiga muudavad need kõrvaklapid parimal võimalikul moel silmapaistvaks. LED-tuled saab panna helendama eri värvides – suurepärane lastele, kes soovivad väljendada oma isikupärast stiili.

Tehnilised andmed

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Auhinnad

  • Pilt: TPV_PBTAWARD127
  • Pilt: TPV_PBTAWARD135

Arvustused

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4.0

5-st

5

Auhinnad

80%

soovitab seda toodet

3
2

02/09/2025

Polska

Polska

Słuchawki

Słuchawki są piękne z wyglądu, dzieciaki mega zadowolone, jakość dobra, nie ma szumów, długo wytrzymują, jeśli chodzi o produkt przeznaczony dla dzieci to uważam ze sa super

Positiivsed omadused

dzwiek i design

Negatiivsed omadused

nie ma

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 4000 series TAK4200MP Bezprzewodowe słuchawki nauszne dla dzieci

Kasutamise kuupäev 2025-08-02

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 4000 series TAK4200MP Bezprzewodowe słuchawki nauszne dla dzieci

Kasutamise kuupäev 2025-08-02

21/08/2025

Polska

Polska

Dobre pierwsze bezpieczne dla słuchu sluchawki

Kupiłem je dla siostrzenicy i uważam, że jeśli zależy wam na ochronie słuchu dzieci, to naprawdę warto. Maksymalna głośność jest dobrze ograniczona, więc nie ma ryzyka uszkodzenia słuchu, a jednocześnie nie grają zbyt cicho. Wykonanie w porządku, a wygląd to już kwestia indywidualnych upodobań. Moim zdaniem produkt warty zakupu, działa bez problemów, nie ma kłopotów z zasięgiem czy łącznością. Ogólnie solidny sprzęt w rozsądnej cenie

Positiivsed omadused

Ograniczenie głośności, jakość wykonania, dźwięk

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 4000 series TAK4200MP Bezprzewodowe słuchawki nauszne dla dzieci

Kasutamise kuupäev 2025-07-21

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 4000 series TAK4200MP Bezprzewodowe słuchawki nauszne dla dzieci

Kasutamise kuupäev 2025-07-21

15/08/2025

Polska

Polska

Porządne słuchawki dla dzieci

Słuchawki wykonane są z całkiem niezłego plastiku, nie uciskają mocno głowy. Nauszniki również są dość miękkie. Ku zaskoczeniu, dźwięk ma całkiem dobrą jakość jak na słuchawki dziecięce, co naprawdę dziwi. A mamy z czym porównać – w domu słuchamy serii Sony MX przez wzmacniacz Denon, a także mamy studyjne słuchawki Focal. Porównywaliśmy je również ze zwykłymi słuchawkami od Apple. Nie było żadnych problemów z podłączeniem ani z aplikacją – wszystko jest intuicyjne. Jedyną rzeczą, która wzbudziła pewne niezrozumienie, była praca podświetlenia. Działa ono i można je włączyć z poziomu aplikacji, jednak ustawienie to nie zapisuje się i po ponownym uruchomieniu podświetlenie znów nie działa – to dość dziwne. Ogólnie rzecz biorąc, to całkiem dobre słuchawki. Porządne słuchawki dla dzieci. Porządne słuchawki dla dzieci, a bateria trzyma długo – tak, jak deklaruje producent. Słuchawki spodobały się mojej 8-letniej córce – to jej pierwsze słuchawki i jest zachwycona zakupem.

Positiivsed omadused

Porządne słuchawki dla dzieci, a bateria trzyma długo – tak, jak deklaruje producent.

Negatiivsed omadused

Jedyną rzeczą, która wzbudziła pewne niezrozumienie, była praca podświetlenia. Działa ono i można je włączyć z poziomu aplikacji, jednak ustawienie to nie zapisuje się i po ponownym uruchomieniu podświetlenie znów nie działa – to dość dziwne.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 4000 series TAK4200MP Bezprzewodowe słuchawki nauszne dla dzieci

Kasutamise kuupäev 2025-07-15

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 4000 series TAK4200MP Bezprzewodowe słuchawki nauszne dla dzieci

Kasutamise kuupäev 2025-07-15

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  • 10% allahindlust esimesel tellimusel
  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.
Lahtiütlused

  1. Helitugevus on tavarežiimis piiratud tasemele 75 dB ja reisirežiimis tasemele 85 dB, järgides ohutu kuulamise standardit EN 50332.