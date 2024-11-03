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Tootmine lõpetatud

Kõrva ümber käivad juhtmevabad kõrvaklapid lastele

TAK4607GR/00

5

| (1) Arvustus | 100% soovitab seda toodet

Saadaval

Hall
Hall
Lilla
Lilla
Roheline
Roheline

Ideaalne mängimiseks

Need avatud tüüpi juhtmevabad kõrvaklapid võimaldavad teie lastel kõike kuulda. Piirake esitusaega ja helitugevust Philipsi rakenduse kaudu. Turvaline, liibuv disain ja reguleeritav peapael tähendavad, et kõrvaklapid kasvavad koos teie lapsega ega kuku mängides maha!

Kuva kõik eelised

Ideaalne mängimiseks

  • Kõrva ümber käivad juhtmeta kõrvaklapid

  • Kõrva ümber sobituvad

  • Rakendusepõhine vanemlik järelvalve

  • IPX5 veekindlus

Mugavalt kõrva ümber sobituv kuju

Mugavalt kõrva ümber sobituv kuju

Lapsed on alati liikvel! Nende kergete kõrvaklappide osad sobituvad teie lapse kõrvade ette, nii et olenemata sellest, kas ta mängib, osaleb veebitundides või kuulab lugusid, püsivad kõrvaklapid turvaliselt ja mugavalt.

Kõrva ümber käiv disain tagab täieliku teadlikkuse

Kõrva ümber käiv disain tagab täieliku teadlikkuse

Need kõrvaklapid kasutavad ümber kõrvaluu sobituvat tehnoloogiat, et teie lapsed saaksid kuulata nende muusikat, õppetunde või mänge. See võimaldab kõrvaklappidel toetuda kõrvadest ettepoole, tagades, et teie laps kuuleks kõike, mis nende ümber toimub.

Vanemad saavad Philipsi rakenduse abil helitugevust ja esitusaega piirata

Vanemad saavad Philipsi rakenduse abil helitugevust ja esitusaega piirata

Philipsi rakenduse kaudu saate hõlpsalt piirata nii helitugevust kui ka esitusaega. Kõrvaklappide detsibellide tase on piiratud 85 dB-ga, kuid tundlikumate kõrvade jaoks saab selle madalamaks seada. Määrake mänguaeg päeva või nädala kaupa ja hääljuhis tuletab lastele meelde, kui aeg saab täis!

Tehnilised andmed

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Arvustused

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5.0

5-st

1

Arvustus

100%

soovitab seda toodet

4
3
2
1

03/11/2024

Slovensko

Slovensko

Super

Páči sa mi.Deti spokojné.Máme doma tri roky.Odporúčam

Positiivsed omadused

super pre dieťa

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele TAK4607PP Otvorené bezdrôtové detské slúchadlá

Kasutamise kuupäev 2023-11-03

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele TAK4607PP Otvorené bezdrôtové detské slúchadlá

Kasutamise kuupäev 2023-11-03

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  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.
Lahtiütlused

  1. Mänguaeg on hinnanguline ja sõltub erinevatest tingimustest.

  2. Vastavalt ohutu kuulamise standarditele EN 50332 on helitugevus piiratud <85 dB-le.