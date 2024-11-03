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Tootmine lõpetatud
TAK4607GR/00
Ideaalne mängimiseks
Need avatud tüüpi juhtmevabad kõrvaklapid võimaldavad teie lastel kõike kuulda. Piirake esitusaega ja helitugevust Philipsi rakenduse kaudu. Turvaline, liibuv disain ja reguleeritav peapael tähendavad, et kõrvaklapid kasvavad koos teie lapsega ega kuku mängides maha!
Kõrva ümber käivad juhtmeta kõrvaklapid
Kõrva ümber sobituvad
Rakendusepõhine vanemlik järelvalve
IPX5 veekindlus
Lapsed on alati liikvel! Nende kergete kõrvaklappide osad sobituvad teie lapse kõrvade ette, nii et olenemata sellest, kas ta mängib, osaleb veebitundides või kuulab lugusid, püsivad kõrvaklapid turvaliselt ja mugavalt.
Need kõrvaklapid kasutavad ümber kõrvaluu sobituvat tehnoloogiat, et teie lapsed saaksid kuulata nende muusikat, õppetunde või mänge. See võimaldab kõrvaklappidel toetuda kõrvadest ettepoole, tagades, et teie laps kuuleks kõike, mis nende ümber toimub.
Philipsi rakenduse kaudu saate hõlpsalt piirata nii helitugevust kui ka esitusaega. Kõrvaklappide detsibellide tase on piiratud 85 dB-ga, kuid tundlikumate kõrvade jaoks saab selle madalamaks seada. Määrake mänguaeg päeva või nädala kaupa ja hääljuhis tuletab lastele meelde, kui aeg saab täis!
5.0
5-st
1
Arvustus
100%
soovitab seda toodet
jednorozec25
03/11/2024
Slovensko
Super
Páči sa mi.Deti spokojné.Máme doma tri roky.Odporúčam
Positiivsed omadused
super pre dieťa
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele TAK4607PP Otvorené bezdrôtové detské slúchadlá
Kasutamise kuupäev 2023-11-03
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele TAK4607PP Otvorené bezdrôtové detské slúchadlá
Kasutamise kuupäev 2023-11-03
Mänguaeg on hinnanguline ja sõltub erinevatest tingimustest.
Vastavalt ohutu kuulamise standarditele EN 50332 on helitugevus piiratud <85 dB-le.