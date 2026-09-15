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Laste juhtmevabad kõrvapealsed kõrvaklapid

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Laste juhtmevabad kõrvapealsed kõrvaklapid

TAK6000BL/00

Laste juhtmevabad kõrvapealsed kõrvaklapid

Uus

Saadaval

Roosa
Roosa
Sinine
Sinine

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Philipsi kõrvaklappide rakendus

Philipsi kõrvaklappide rakendus võimaldab teil oma kõrvaklappide potentsiaali täielikult ära kasutada. Pääsete ligi kõigile funktsioonidele, mis annavad teile mobiilseadme parima helikogemuse.

Rakenduse allalaadimiseks skannige QR-kood
Philipsi kõrvaklappide rakendus

Kasutusjuhendid ja dokumendid

EL-i vastavusdeklaratsioon - English (US)

  • PDF fail, 469.9 kB
  • 15 September 2026

Kasutusjuhend

  • PDF fail, 2.6 MB
  • 5 September 2026

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