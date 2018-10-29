TootedTugi

10% allahindlust esimesel tellimusel

30-päevane tagastusõigus

Tarne 3-4 tööpäeva jooksul

E-pood

Kõik seeriad

  • Välimus, mida nad armastavad. Heli, mida võite usaldada.
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Välimus, mida nad armastavad. Heli, mida võite usaldada.
  • Välimus, mida nad armastavad. Heli, mida võite usaldada.
  • Välimus, mida nad armastavad. Heli, mida võite usaldada.
  • Välimus, mida nad armastavad. Heli, mida võite usaldada.
  • Välimus, mida nad armastavad. Heli, mida võite usaldada.
  • Välimus, mida nad armastavad. Heli, mida võite usaldada.
  • Välimus, mida nad armastavad. Heli, mida võite usaldada.
  • Välimus, mida nad armastavad. Heli, mida võite usaldada.
  • Välimus, mida nad armastavad. Heli, mida võite usaldada.
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Välimus, mida nad armastavad. Heli, mida võite usaldada.
  • Välimus, mida nad armastavad. Heli, mida võite usaldada.
  • Välimus, mida nad armastavad. Heli, mida võite usaldada.
  • Välimus, mida nad armastavad. Heli, mida võite usaldada.
  • Välimus, mida nad armastavad. Heli, mida võite usaldada.
  • Välimus, mida nad armastavad. Heli, mida võite usaldada.
  • Välimus, mida nad armastavad. Heli, mida võite usaldada.
  • Välimus, mida nad armastavad. Heli, mida võite usaldada.

Uus

Laste juhtmevabad kõrvapealsed kõrvaklapid

TAK6000BL/00

Saadaval

Roosa
Roosa
Sinine
Sinine

Välimus, mida nad armastavad. Heli, mida võite usaldada.

Tutvuge kõrvaklappidega, mis on loodud ohutuks kuulamiseks ja välimuse korrapäraseks uuendamiseks. Kuularitel olevad ePaper-ekraanid võimaldavad lastel kasutada fotosid isikupärase välimuse loomiseks, mida on lihtne muuta. Helitugevuse piirangud kaitsevad noori kõrvu nii kodus kui ka liikvel olles.

Kuva kõik eelised

Välimus, mida nad armastavad. Heli, mida võite usaldada.

  • Kõrvapealsed juhtmevabad kõrvaklapid

  • Helitugevus piiratud tasemele 85 dB

  • Kohandatav ePaper-ekraan

  • Vastupidavad ja kokkupandavad

Uus välimus alati, kui nad seda soovivad

Uus välimus alati, kui nad seda soovivad

Pere- või lemmikloomapiltidest kunstiteoste fotodeni – kuularite ePaper-ekraanid pakuvad lastele lõbusat võimalust oma kõrvaklappe ilma kleepsudeta isikupärastada. Valige lihtsalt mobiilseadmesse salvestatud foto ja laadige see meie kaasrakenduse kaudu ekraanile. Pärast üleslaadimist jääb pilt nähtavaks ka siis, kui kõrvaklapid on välja lülitatud.

Alati ohutu, alati lõbus. Helitugevuse piirangud kodus ja reisil*

Alati ohutu, alati lõbus. Helitugevuse piirangud kodus ja reisil*

Need kõrvaklapid on loodud spetsiaalselt laste kõrvade kaitsmiseks ja nende helitugevus on kodus kuulamiseks või õppimise ajal piiratud tasemele 75 dB. Mürarikkamates keskkondades väljaspool kodu kuulamiseks saavad vanemad kasutada rakendust Philips Headphones, et määrata reisimisrežiimi helitugevuse piiranguks 85 dB.*

Lapsesõbralik mugavus ja lihtne kasutamine

Lapsesõbralik mugavus ja lihtne kasutamine

Kõrvaklappide allosas olevad suured ümarad juhtnupud muudavad nende kasutamise lastele lihtsaks ning peavõru tagaküljel olevad täpid aitavad näha, kumba pidi need pähe panna. Pehmendusega peavõru on hõlpsasti reguleeritav ning väiksemad, pehmete mäluvahust padjanditega kõrvaklapid kohanduvad õrnalt kasvavate kõrvadega, tagades mugava istuvuse.

Tehnilised andmed

Kasutusjuhendid ja dokumendid

EL-i vastavusdeklaratsioon - English (US)

  • PDF fail, 469.9 kB
  • 15 September 2026

Kasutusjuhend

  • PDF fail, 2.6 MB
  • 5 September 2026

Philipsiga ühenduse võtmine

Meil on hea meel teid siin aidata

Telli meie uudiskiri, et saada infot meie eksklusiivsete kampaaniate kohta

  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.

Sooviksin saada reklaamkirju- vastavalt oma eelistustele ja tarbimiskäitumisele- Philipsi toodete, teenuste, ürituste ja kampaaniate kohta. Saan igal ajal hõlpsasti loobuda.

  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.
Lahtiütlused

  1. Ohutuks kuulamiseks on helitugevus standardite EN 50332 kohaselt tavarežiimis piiratud tasemele 75 dB ja reisirežiimis tasemele 85 dB.