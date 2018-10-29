30-päevane tagastusõigus
Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
Uus
TAK6000BL/00
Välimus, mida nad armastavad. Heli, mida võite usaldada.
Tutvuge kõrvaklappidega, mis on loodud ohutuks kuulamiseks ja välimuse korrapäraseks uuendamiseks. Kuularitel olevad ePaper-ekraanid võimaldavad lastel kasutada fotosid isikupärase välimuse loomiseks, mida on lihtne muuta. Helitugevuse piirangud kaitsevad noori kõrvu nii kodus kui ka liikvel olles.
Kõrvapealsed juhtmevabad kõrvaklapid
Helitugevus piiratud tasemele 85 dB
Kohandatav ePaper-ekraan
Vastupidavad ja kokkupandavad
Pere- või lemmikloomapiltidest kunstiteoste fotodeni – kuularite ePaper-ekraanid pakuvad lastele lõbusat võimalust oma kõrvaklappe ilma kleepsudeta isikupärastada. Valige lihtsalt mobiilseadmesse salvestatud foto ja laadige see meie kaasrakenduse kaudu ekraanile. Pärast üleslaadimist jääb pilt nähtavaks ka siis, kui kõrvaklapid on välja lülitatud.
Need kõrvaklapid on loodud spetsiaalselt laste kõrvade kaitsmiseks ja nende helitugevus on kodus kuulamiseks või õppimise ajal piiratud tasemele 75 dB. Mürarikkamates keskkondades väljaspool kodu kuulamiseks saavad vanemad kasutada rakendust Philips Headphones, et määrata reisimisrežiimi helitugevuse piiranguks 85 dB.*
Kõrvaklappide allosas olevad suured ümarad juhtnupud muudavad nende kasutamise lastele lihtsaks ning peavõru tagaküljel olevad täpid aitavad näha, kumba pidi need pähe panna. Pehmendusega peavõru on hõlpsasti reguleeritav ning väiksemad, pehmete mäluvahust padjanditega kõrvaklapid kohanduvad õrnalt kasvavate kõrvadega, tagades mugava istuvuse.
Ohutuks kuulamiseks on helitugevus standardite EN 50332 kohaselt tavarežiimis piiratud tasemele 75 dB ja reisirežiimis tasemele 85 dB.