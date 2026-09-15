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Kõrvaklapid
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Laste juhtmevabad kõrvapealsed kõrvaklapid
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TAK6000PK/00
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Teil on kohe juurdepääs käsiraamatutele, kohandatud tugiteenustele ja muule. Lisaks on see kiire ja lihtne.
iOS- ja Android-seadmetele
Philipsi kõrvaklappide rakendus võimaldab teil oma kõrvaklappide potentsiaali täielikult ära kasutada. Pääsete ligi kõigile funktsioonidele, mis annavad teile mobiilseadme parima helikogemuse.
EL-i vastavusdeklaratsioon - English (US)
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