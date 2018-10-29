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Uus
TAK6000PK/00
Välimus, mida nad armastavad. Heli, mida võite usaldada.
Tutvuge kõrvaklappidega, mis on loodud ohutuks kuulamiseks ja stiili korrapäraseks värskendamiseks. Kõrvaklappidel olevad e-paberi ekraanid võimaldavad lastel kasutada fotosid, et luua isikupärane välimus, mida on lihtne muuta. Helitugevuse piirangud kaitsevad noori kõrvu nii kodus kui ka liikvel olles.
Juhtmevabad kõrvapealsed kõrvaklapid
Helitugevus on piiratud 85 dB-ni
Kohandatav e-paberi ekraan
Vastupidavad ja kokkupandavad
Need vastupidavatest ja mittetoksilistest materjalidest valmistatud kõrvaklapid taluvad laste igapäevase kasutamisega kaasnevat koormust. Kui neid ei kasutata, saab need sahtlis hõlpsaks hoiustamiseks lapikuks kokku panna. Samuti saab need lapikuks ja sissepoole kokku voltida, moodustades kompaktse paki, mis mahub hõlpsasti taskusse või kotti.
Meie kaasrakenduses saab määrata kuulamisaja piiranguid, et lapsed ei kuulaks liiga kaua. Rakendusega saab kõrvaklapid lülitada ka vaikeseadistuselt, mille puhul on helitugevus piiratud tasemele 75 dB, reisimisrežiimi, mis piirab helitugevuse tasemele 85 dB.
Need kõrvaklapid peavad sammu nii nädalavahetuse meelelahutuse kui ka kodutöödega, pakkudes täislaetuna kuni 45 tundi esitusaega (USB-C kaudu laadimiseks kulub 2 tundi). Kõrvaklappidel olev spetsiaalne BT-nupp võimaldab lastel need hõlpsasti oma seadmetega siduda ning mitmikühendus võimaldab ühendada korraga rohkem kui ühe seadme.
Helitugevus on ohutu kuulamise standardi EN 50332 kohaselt tavarežiimis piiratud 75 dB-ni ja reisirežiimis 85 dB-ni.