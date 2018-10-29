Välimus, mida nad armastavad. Heli, mida võite usaldada.

Tutvuge kõrvaklappidega, mis on loodud ohutuks kuulamiseks ja stiili korrapäraseks värskendamiseks. Kõrvaklappidel olevad e-paberi ekraanid võimaldavad lastel kasutada fotosid, et luua isikupärane välimus, mida on lihtne muuta. Helitugevuse piirangud kaitsevad noori kõrvu nii kodus kui ka liikvel olles.