TootedTugi

10% allahindlust esimesel tellimusel

30-päevane tagastusõigus

Tarne 3-4 tööpäeva jooksul

E-pood

Kõik seeriad

  • Välimus, mida nad armastavad. Heli, mida võite usaldada.
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Välimus, mida nad armastavad. Heli, mida võite usaldada.
  • Välimus, mida nad armastavad. Heli, mida võite usaldada.
  • Välimus, mida nad armastavad. Heli, mida võite usaldada.
  • Välimus, mida nad armastavad. Heli, mida võite usaldada.
  • Välimus, mida nad armastavad. Heli, mida võite usaldada.
  • Välimus, mida nad armastavad. Heli, mida võite usaldada.
  • Välimus, mida nad armastavad. Heli, mida võite usaldada.
  • Välimus, mida nad armastavad. Heli, mida võite usaldada.
  • Välimus, mida nad armastavad. Heli, mida võite usaldada.
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Välimus, mida nad armastavad. Heli, mida võite usaldada.
  • Välimus, mida nad armastavad. Heli, mida võite usaldada.
  • Välimus, mida nad armastavad. Heli, mida võite usaldada.
  • Välimus, mida nad armastavad. Heli, mida võite usaldada.
  • Välimus, mida nad armastavad. Heli, mida võite usaldada.
  • Välimus, mida nad armastavad. Heli, mida võite usaldada.
  • Välimus, mida nad armastavad. Heli, mida võite usaldada.
  • Välimus, mida nad armastavad. Heli, mida võite usaldada.

Uus

Laste juhtmevabad kõrvapealsed kõrvaklapid

TAK6000PK/00

Saadaval

Roosa
Roosa
Sinine
Sinine

Välimus, mida nad armastavad. Heli, mida võite usaldada.

Tutvuge kõrvaklappidega, mis on loodud ohutuks kuulamiseks ja stiili korrapäraseks värskendamiseks. Kõrvaklappidel olevad e-paberi ekraanid võimaldavad lastel kasutada fotosid, et luua isikupärane välimus, mida on lihtne muuta. Helitugevuse piirangud kaitsevad noori kõrvu nii kodus kui ka liikvel olles.

Kuva kõik eelised

Välimus, mida nad armastavad. Heli, mida võite usaldada.

  • Juhtmevabad kõrvapealsed kõrvaklapid

  • Helitugevus on piiratud 85 dB-ni

  • Kohandatav e-paberi ekraan

  • Vastupidavad ja kokkupandavad

Tugevad, vastupidavad ja kokkupandavad

Need vastupidavatest ja mittetoksilistest materjalidest valmistatud kõrvaklapid taluvad laste igapäevase kasutamisega kaasnevat koormust. Kui neid ei kasutata, saab need sahtlis hõlpsaks hoiustamiseks lapikuks kokku panna. Samuti saab need lapikuks ja sissepoole kokku voltida, moodustades kompaktse paki, mis mahub hõlpsasti taskusse või kotti.

Vanemliku kontrolliga rakendus Philips Headphones

Meie kaasrakenduses saab määrata kuulamisaja piiranguid, et lapsed ei kuulaks liiga kaua. Rakendusega saab kõrvaklapid lülitada ka vaikeseadistuselt, mille puhul on helitugevus piiratud tasemele 75 dB, reisimisrežiimi, mis piirab helitugevuse tasemele 85 dB.

Pikk aku kasutusaeg ja lihtsad juhtmevabad ühendused

Need kõrvaklapid peavad sammu nii nädalavahetuse meelelahutuse kui ka kodutöödega, pakkudes täislaetuna kuni 45 tundi esitusaega (USB-C kaudu laadimiseks kulub 2 tundi). Kõrvaklappidel olev spetsiaalne BT-nupp võimaldab lastel need hõlpsasti oma seadmetega siduda ning mitmikühendus võimaldab ühendada korraga rohkem kui ühe seadme.

Tehnilised andmed

Kasutusjuhendid ja dokumendid

EL-i vastavusdeklaratsioon - English (US)

  • PDF fail, 469.9 kB
  • 15 September 2026

Kasutusjuhend

  • PDF fail, 2.6 MB
  • 5 September 2026

Philipsiga ühenduse võtmine

Meil on hea meel teid siin aidata

Telli meie uudiskiri, et saada infot meie eksklusiivsete kampaaniate kohta

  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.

Sooviksin saada reklaamkirju- vastavalt oma eelistustele ja tarbimiskäitumisele- Philipsi toodete, teenuste, ürituste ja kampaaniate kohta. Saan igal ajal hõlpsasti loobuda.

  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.
Lahtiütlused

  1. Helitugevus on ohutu kuulamise standardi EN 50332 kohaselt tavarežiimis piiratud 75 dB-ni ja reisirežiimis 85 dB-ni.