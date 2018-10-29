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Tootmine lõpetatud
TAKH101BL/00
Hakkame minema!
Laske neil vaadata, kuulata või mängida kõrvapealsete kõrvaklappidega, mis ei kahjusta nende kõrvu. Need värvilised kõrvaklapid on mugavad ja nende helitugevus on piiratud 85 dB-ni. Lapsed saavad turvaliselt nautida oma ekraaniaega või kuulata lemmikmuusikat.
32 mm draiverid / suletud tagaosa
Kõrvapealsed
Pehmed padjandid
Ideaalse pikkusega juhe annab teile vabaduse kanda heliseadet soovitud kohas.
Spetsiaalselt noorte kõrvade jaoks loodud kõrvaklapid on varustatud 32 mm kõlarielementidega, mille helitugevus on piiratud 85 dB-ni. Nii saate rahulikult istuda, teades, et teie lapsed naudivad ohutult muusikat, videoid ja mänge.
Neid juhtmega kõrvapealseid laste kõrvaklappe saab voltida sissepoole, tänu millele on neid lihtne kaasa võtta. Näiteks saate need libistada oma jakitaskusse või kotti.
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