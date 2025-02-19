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Tootmine lõpetatud
TAS7807B/00
Tee lärmi! Vägev heli igaks seikluseks.
Kanna lemmikhelisid kaasas. Selle suure ja võimsa heliga veekindla kõlari saad kõikjale kaasa võtta. Teed pargis trenni või pidutsed laagrit üles seades? 24-tunnine esitusaeg ja kanderihm võimaldavad kõlarit alati kaasas kanda.
IP67 tolmu- ja veekindlus
Jõuline heli
Sisseehitatud mikrofon helistamiseks
Kuni 24 tundi muusikat
Parkidest laagriplatsideni – võtke meelepärane muusika kõikjale kaasa! Kaks 70 mm bassikõlarit ja kaks kõrgsageduskõlarit tagavad võimsa selge heli ning kõlar näeb ka suurepärane välja. Tahate veel kõvemini rokkida? Ühendage peo käivitamiseks omavahel kaks kõlarit.
Naudite muusikat? See kõlar suudab teiega sammu pidada. Täislaetud kõlari tööaeg on kuni 24 tundi ning akupanga funktsioon võimaldab ühendatud seadmeid laadida ilma muusikat peatamata.
Rajast ranna või basseini – IP67-kaitseklass tagab, et selle kõlari võib võtta kaasa kõikjale. Eemaldatav kanderihm teeb kaasaskandmise lihtsaks ja kuni 20 m Bluetooth-ulatus tähendab, et teil ei jää ükski biit vahele. Isegi kui teie telefon on kõlarist kaugel.
5.0
5-st
2
Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
Jam jest
19/02/2025
Polska
2x Philips
Jako, że posiadam 2 takie, coś mogę napisać o nich. Dźwięk faktycznie jest potężny, ale do ok. 60 % głośności. Powyżej bas traci na mocy, sile i jakości. Jakość dźwięku, jak i efekt stereo na 2ch doskonała. Świetna głębia i detaliczność. Bas spokojnie schodzi poniżej deklarowanych 80Hz i jest bardzo dokładny. Wywołuje także mocne wibracje w otoczeniu. Czas pracy to ok 60 h przy głośności 30-40%. Łączenie w stereo powoduje, że możemy przyłączyć tylko jedno źródło dźwięku, a do jednego głośnika tylko dwa. Nie można także sparować różnych głośników philipsa, tylko ten sam typ. Z jednej strony to zalety, z drugiej wady. Ogólnie pełne 5, bo spełnia oczekiwania.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele TAS7807W Głośnik bezprzewodowy
Kasutamise kuupäev 2024-08-19
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele TAS7807W Głośnik bezprzewodowy
Kasutamise kuupäev 2024-08-19
Superstar 9
13/06/2022
Magyarország
a legjobb buli
ezzel buliztuk át a szilvesztert és meglepően jó hangzással elképesztő party volt
Positiivsed omadused
hangzás
Negatiivsed omadused
na
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele TAS7807B vezeték nélküli hangsugárzó
Kasutamise kuupäev 2022-02-13
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele TAS7807B vezeték nélküli hangsugárzó
Kasutamise kuupäev 2022-02-13
IP67-kaitseklass tähendab, et kõlarielement on tolmukindel ja selle saab kuni 30 minutiks pista kuni 1 m sügavasse vette.