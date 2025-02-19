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Tootmine lõpetatud

Juhtmeta kõlar

TAS7807B/00

5

| (2) Auhinnad | 100% soovitab seda toodet

Saadaval

Mustad
Mustad
Valge
Valge

Tee lärmi! Vägev heli igaks seikluseks.

Kanna lemmikhelisid kaasas. Selle suure ja võimsa heliga veekindla kõlari saad kõikjale kaasa võtta. Teed pargis trenni või pidutsed laagrit üles seades? 24-tunnine esitusaeg ja kanderihm võimaldavad kõlarit alati kaasas kanda.

Kuva kõik eelised

Tee lärmi! Vägev heli igaks seikluseks.

  • IP67 tolmu- ja veekindlus

  • Jõuline heli

  • Sisseehitatud mikrofon helistamiseks

  • Kuni 24 tundi muusikat

Jõuline heli lahedas korpuses

Jõuline heli lahedas korpuses

Parkidest laagriplatsideni – võtke meelepärane muusika kõikjale kaasa! Kaks 70 mm bassikõlarit ja kaks kõrgsageduskõlarit tagavad võimsa selge heli ning kõlar näeb ka suurepärane välja. Tahate veel kõvemini rokkida? Ühendage peo käivitamiseks omavahel kaks kõlarit.

24 tundi mänguaega. Pidu kestab kauem

24 tundi mänguaega. Pidu kestab kauem

Naudite muusikat? See kõlar suudab teiega sammu pidada. Täislaetud kõlari tööaeg on kuni 24 tundi ning akupanga funktsioon võimaldab ühendatud seadmeid laadida ilma muusikat peatamata.

IP67 tolmu- ja veekindel. Valmis rokkima*

IP67 tolmu- ja veekindel. Valmis rokkima*

Rajast ranna või basseini – IP67-kaitseklass tagab, et selle kõlari võib võtta kaasa kõikjale. Eemaldatav kanderihm teeb kaasaskandmise lihtsaks ja kuni 20 m Bluetooth-ulatus tähendab, et teil ei jää ükski biit vahele. Isegi kui teie telefon on kõlarist kaugel.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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Kliendi arvamused toodete ja tärnihinnangute kujul on kasulikud kõigile. Need aitavad teil tootest rohkem teada saada ja teha ostuotsuse. Iga klient, kes on toote ostnud veebist või poest, saab jätta arvustuse

5.0

5-st

2

Auhinnad

100%

soovitab seda toodet

4
3
2
1

19/02/2025

Polska

Polska

2x Philips

Jako, że posiadam 2 takie, coś mogę napisać o nich. Dźwięk faktycznie jest potężny, ale do ok. 60 % głośności. Powyżej bas traci na mocy, sile i jakości. Jakość dźwięku, jak i efekt stereo na 2ch doskonała. Świetna głębia i detaliczność. Bas spokojnie schodzi poniżej deklarowanych 80Hz i jest bardzo dokładny. Wywołuje także mocne wibracje w otoczeniu. Czas pracy to ok 60 h przy głośności 30-40%. Łączenie w stereo powoduje, że możemy przyłączyć tylko jedno źródło dźwięku, a do jednego głośnika tylko dwa. Nie można także sparować różnych głośników philipsa, tylko ten sam typ. Z jednej strony to zalety, z drugiej wady. Ogólnie pełne 5, bo spełnia oczekiwania.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele TAS7807W Głośnik bezprzewodowy

Kasutamise kuupäev 2024-08-19

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele TAS7807W Głośnik bezprzewodowy

Kasutamise kuupäev 2024-08-19

13/06/2022

Magyarország

Magyarország

a legjobb buli

ezzel buliztuk át a szilvesztert és meglepően jó hangzással elképesztő party volt

Positiivsed omadused

hangzás

Negatiivsed omadused

na

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele TAS7807B vezeték nélküli hangsugárzó

Kasutamise kuupäev 2022-02-13

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele TAS7807B vezeték nélküli hangsugárzó

Kasutamise kuupäev 2022-02-13

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  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.
Lahtiütlused

  1. IP67-kaitseklass tähendab, et kõlarielement on tolmukindel ja selle saab kuni 30 minutiks pista kuni 1 m sügavasse vette.