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Täielikult juhtmevabad kõrvaklapid

TAT8506WT/00

Täielikult juhtmevabad kõrvaklapid

Tootmine lõpetatud

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Saadaval

Mustad
Mustad
Valge
Valge

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Philipsi kõrvaklappide rakendus

Philipsi kõrvaklappide rakendus võimaldab teil oma kõrvaklappide potentsiaali täielikult ära kasutada. Pääsete ligi kõigile funktsioonidele, mis annavad teile mobiilseadme parima helikogemuse.

Rakenduse allalaadimiseks skannige QR-kood
Philipsi kõrvaklappide rakendus

Kasutusjuhendid ja dokumendid

Lühijuhend - English (US)

  • PDF fail, 1.2 MB
  • 24 August 2026

Lokaliseeritud müügibrošüür

  • PDF fail, 594 kB
  • 24 August 2026

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