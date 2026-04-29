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Philips HomeRun 2000 ja 3000 asenduskomplekt

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Philips HomeRun2000 ja 3000 asenduskomplekt

XV1433/00

Philips HomeRun 2000 ja 3000 asenduskomplekt

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Kasutusjuhendid ja dokumendid

Kõik, mida vajate HomeRun 2000 ja 3000 seeria robottolmuimejate hoolduseks. Originaaltarvikute asenduskomplektis on kaks EPA11 filtrit, üks põhihari ja üks külghari. Sobib mudelitele XU2000, XU2100, XU3000, XU3100, XU3110.

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  • 18 March 2026

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