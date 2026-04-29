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Philips HomeRun 2000 ja 3000 asenduskomplekt
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XV1433/00
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Kõik, mida vajate HomeRun 2000 ja 3000 seeria robottolmuimejate hoolduseks. Originaaltarvikute asenduskomplektis on kaks EPA11 filtrit, üks põhihari ja üks külghari. Sobib mudelitele XU2000, XU2100, XU3000, XU3100, XU3110.
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