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Philips HomeRun2000 ja 3000 asenduskomplekt

XV1433/00

2.8

| (4) Auhinnad

1 auhind

Asenduskomplekt HomeRun 2000 ja 3000 seeria robotitele

Kõik, mida vajate HomeRun 2000 ja 3000 seeria robottolmuimejate hoolduseks. Originaaltarvikute asenduskomplektis on kaks EPA11 filtrit, üks põhihari ja üks külghari. Sobib mudelitele XU2000, XU2100, XU3000, XU3100, XU3110.

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Ühilduvad tooted

2000 seeria

2000 seeria
Robottolmuimeja

XU2000/15

2000 seeria

2000 seeria
Robottolmuimeja

XU2000/25

2000 seeria

2000 seeria
Robottolmuimeja

XU2100/15

2000 seeria

2000 seeria
Robottolmuimeja

XU2100/25

2000 seeria

2000 seeria
Robottolmuimeja

XU2100/10

2000 seeria

2000 seeria
Robottolmuimeja

XU2100/20

HomeRun 3000 seeria Aqua

HomeRun 3000 seeria Aqua
Kuiv- ja märgpuhastusrobot

XU3000/01

HomeRun 3000 seeria Aqua

HomeRun 3000 seeria Aqua
Kuiv- ja märgpuhastusrobot

XU3000/02

HomeRun 3000 seeria Aqua

HomeRun 3000 seeria Aqua
Kuiv- ja märgpuhastusrobot

XU3100/01

HomeRun 3000 seeria Aqua

HomeRun 3000 seeria Aqua
Kuiv- ja märgpuhastusrobot

XU3110/02

Originaaltarvikute asenduskomplekt

Asenduskomplekt HomeRun 2000 ja 3000 seeria robotitele

  • 2 EPA11 filtrivahetuskomplekti HomeRun 3000 robotitele

  • 1 põhihari

  • 1 külghari

  • Ühildub: 2000 ja 3000 seeria

EPA11 filter suurepärase filtreerimise jaoks

Komplekt sisaldab kaht EPA11 filtrit. Filter püüab kinni rohkem kui 95% peenest tolmust, enne kui õhk ruumi tagasi saadetakse. Selle tulemuseks on puhas ja tolmuvaba õhk teie kodus. Filtrit peaks vahetama iga 3–6 kuu tagant.

Põhihari kõikide põrandatüüpide jaoks

Roboti all olev põhihari vabastab ja tõstab põhjaliku puhastamise eesmärgil mustuse ja tolmu üles. Vahetage põhiharja iga 6–12 kuu järel.

Puhastab hoolikalt piki seinu ja sügavalt nurkadest

Põhjalikuma puhastuse jaoks kasutab robot oma külgharja, selleks et mööda servi pühkida ja mustus sissetõmbeavasse tuua. Asendage külghari iga 6–12 kuu tagant. Külgharja saab kiireks ja lihtsaks hoolduseks oma robotisse hõlpsasti kinni klõpsata.

Tehnilised andmed

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Auhinnad

  • Pilt: VRS_PBTAWARD66

Arvustused

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2.8

5-st

4

Auhinnad

3
2

04/12/2024

Україна

Україна

Kinnitatud ostja

Задоволена виробом

Робот пилосос мене дуже влаштовує. Працює якісно в швидко.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Philips HomeRun XV1433/00 Комплект для заміни серій 2000 і 3000

Kasutamise kuupäev 2023-11-04

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Philips HomeRun XV1433/00 Комплект для заміни серій 2000 і 3000

Kasutamise kuupäev 2023-11-04

19/03/2025

Latvija

Latvija

Labs palīgs mājas uzkopšanā.

See arvustus tehti tootele HomeRun XV1433/00 Nomaiņas komplekts HomeRun 3000 robotiem

See arvustus tehti tootele HomeRun XV1433/00 Nomaiņas komplekts HomeRun 3000 robotiem

03/02/2026

Magyarország

Magyarország

Haszontalan

Rettenetesen rossz. Senki meg ne vegye .Bármi mást inkább.

See arvustus tehti tootele HomeRun XV1433/00 Cserekészlet 3000 Series robotokhoz

See arvustus tehti tootele HomeRun XV1433/00 Cserekészlet 3000 Series robotokhoz

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  • 10% allahindlust esimesel tellimusel
  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.
Lahtiütlused

  1. Kui on kasutusel Philips HomeRuni tolmuimeja- ja mopirobotite seeriaga 3000 Aqua.