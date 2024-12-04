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XV1433/00
Asenduskomplekt HomeRun 2000 ja 3000 seeria robotitele
Kõik, mida vajate HomeRun 2000 ja 3000 seeria robottolmuimejate hoolduseks. Originaaltarvikute asenduskomplektis on kaks EPA11 filtrit, üks põhihari ja üks külghari. Sobib mudelitele XU2000, XU2100, XU3000, XU3100, XU3110.
XU2000/15
XU2000/25
XU2100/15
XU2100/25
XU2100/10
XU2100/20
XU3000/01
XU3000/02
XU3100/01
XU3110/02
2 EPA11 filtrivahetuskomplekti HomeRun 3000 robotitele
1 põhihari
1 külghari
Ühildub: 2000 ja 3000 seeria
Komplekt sisaldab kaht EPA11 filtrit. Filter püüab kinni rohkem kui 95% peenest tolmust, enne kui õhk ruumi tagasi saadetakse. Selle tulemuseks on puhas ja tolmuvaba õhk teie kodus. Filtrit peaks vahetama iga 3–6 kuu tagant.
Roboti all olev põhihari vabastab ja tõstab põhjaliku puhastamise eesmärgil mustuse ja tolmu üles. Vahetage põhiharja iga 6–12 kuu järel.
Põhjalikuma puhastuse jaoks kasutab robot oma külgharja, selleks et mööda servi pühkida ja mustus sissetõmbeavasse tuua. Asendage külghari iga 6–12 kuu tagant. Külgharja saab kiireks ja lihtsaks hoolduseks oma robotisse hõlpsasti kinni klõpsata.
Auhinnad
2.8
5-st
4
Auhinnad
Erika67
04/12/2024
Україна
Kinnitatud ostja
Задоволена виробом
Робот пилосос мене дуже влаштовує. Працює якісно в швидко.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Philips HomeRun XV1433/00 Комплект для заміни серій 2000 і 3000
Kasutamise kuupäev 2023-11-04
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Philips HomeRun XV1433/00 Комплект для заміни серій 2000 і 3000
Kasutamise kuupäev 2023-11-04
Siliks
19/03/2025
Latvija
Labs palīgs mājas uzkopšanā.
See arvustus tehti tootele HomeRun XV1433/00 Nomaiņas komplekts HomeRun 3000 robotiem
See arvustus tehti tootele HomeRun XV1433/00 Nomaiņas komplekts HomeRun 3000 robotiem
golyor1
03/02/2026
Magyarország
Haszontalan
Rettenetesen rossz. Senki meg ne vegye .Bármi mást inkább.
See arvustus tehti tootele HomeRun XV1433/00 Cserekészlet 3000 Series robotokhoz
See arvustus tehti tootele HomeRun XV1433/00 Cserekészlet 3000 Series robotokhoz
Kui on kasutusel Philips HomeRuni tolmuimeja- ja mopirobotite seeriaga 3000 Aqua.