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AquaTrio Cordlessi lisatarvikud Asendusfilter

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AquaTrio Cordlessi lisatarvikudAsendusfilter

XV1791/01

AquaTrio Cordlessi lisatarvikud Asendusfilter

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Kasutusjuhendid ja dokumendid

Asendusfiltrikomplekt, mis sobib Philipsi AquaTrio Cordless Wet & Dry Vacuum 9000 sarja toodetele. Komplekt sisaldab täielikku filtrikorpust, sealhulgas ülemist katet, alumist katet ja pestavat vahufiltrit. Soovitatav on asendada iga 6 kuu järel.

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  • 6 October 2026

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