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AquaTrio Cordlessi lisatarvikud Asendusfilter
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XV1791/01
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Asendusfiltrikomplekt, mis sobib Philipsi AquaTrio Cordless Wet & Dry Vacuum 9000 sarja toodetele. Komplekt sisaldab täielikku filtrikorpust, sealhulgas ülemist katet, alumist katet ja pestavat vahufiltrit. Soovitatav on asendada iga 6 kuu järel.
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