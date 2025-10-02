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Asendusfilter
Asendusfiltrikomplekt, mis sobib Philipsi AquaTrio Cordless Wet & Dry Vacuum 9000 sarja toodetele. Komplekt sisaldab täielikku filtrikorpust, sealhulgas ülemist katet, alumist katet ja pestavat vahufiltrit. Soovitatav on asendada iga 6 kuu järel.
Philips AquaTrio 9000 seeria filtrikomplekt
Sisaldab ülemist ja alumist filtrikatet
Pestav vahufilter hõlpsaks puhastuseks
Vahetage filtrikomplekt iga 6 kuu järel
Filtri korpus koos ülemise ja alumise kattega
Vahtfiltrit saab eluaegse vastupidavuse tagamiseks hõlpsasti kraani all või pesumasinas pesta.
Seadme optimaalse puhastustõhususe tagamiseks on soovitatav filtreid vahetada iga 6 kuu järel.
Auhinnad
5.0
5-st
2
Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
jago12345
02/10/2025
Polska
Świetny
Naprawdę świetny filtr! Działa perfekcyjnie! Polecam!
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Akcesoria do bezprzewodowego AquaTrio XV1791/01 Wymienny filtr powietrza
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Akcesoria do bezprzewodowego AquaTrio XV1791/01 Wymienny filtr powietrza
Natti82
27/12/2024
България
Продукта има характеристики,отговарящи на изискван
Ефективност и производителност,спестява ми много време.
Positiivsed omadused
Чисти и мие едновременно при това много ефективно
Negatiivsed omadused
Няма
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Безкабелни аксесоари AquaTrio XV1791/01 Резервен филтър
Kasutamise kuupäev 2024-11-27
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Безкабелни аксесоари AquaTrio XV1791/01 Резервен филтър
Kasutamise kuupäev 2024-11-27