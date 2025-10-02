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  • XV1791/01 + AquaTrio Cordless, Vac & Wash 9000 series, Wet & Dry Vacuum 9000 series, Neptune LED
  • XW9385_R3_FILTER_Split_PDP_RGB
  • XW9385_Filter_Position_PDP_RGB.tif
  • XW9383_XW9385_CleanFilter.jpg
  • XV1791/01 + AquaTrio Cordless, Vac & Wash 9000 series, Wet & Dry Vacuum 9000 series, Neptune LED
  • XW9385_R3_FILTER_Split_PDP_RGB
  • XW9385_Filter_Position_PDP_RGB.tif
  • XW9383_XW9385_CleanFilter.jpg

AquaTrio Cordlessi lisatarvikudAsendusfilter

XV1791/01

5

| (2) Auhinnad | 100% soovitab seda toodet

1 auhind

Asendusfilter

Asendusfiltrikomplekt, mis sobib Philipsi AquaTrio Cordless Wet & Dry Vacuum 9000 sarja toodetele. Komplekt sisaldab täielikku filtrikorpust, sealhulgas ülemist katet, alumist katet ja pestavat vahufiltrit. Soovitatav on asendada iga 6 kuu järel.

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AquaTrio Cordlessi originaalasendusfilter

Asendusfilter

  • Philips AquaTrio 9000 seeria filtrikomplekt

  • Sisaldab ülemist ja alumist filtrikatet

  • Pestav vahufilter hõlpsaks puhastuseks

  • Vahetage filtrikomplekt iga 6 kuu järel

Filtri korpus koos ülemise ja alumise kattega

Filtri korpus koos ülemise ja alumise kattega

Pestav filter, mis on loodud kauakestvaks ja kiireks õhuvooks

Vahtfiltrit saab eluaegse vastupidavuse tagamiseks hõlpsasti kraani all või pesumasinas pesta.

Parima tulemuse saavutamiseks vahetage iga 6 kuu järel

Seadme optimaalse puhastustõhususe tagamiseks on soovitatav filtreid vahetada iga 6 kuu järel.

Tehnilised andmed

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Auhinnad

  • Pilt: VRS_PBTAWARD66

Arvustused

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5.0

5-st

2

Auhinnad

100%

soovitab seda toodet

4
3
2
1

02/10/2025

Polska

Polska

Świetny

Naprawdę świetny filtr! Działa perfekcyjnie! Polecam!

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Akcesoria do bezprzewodowego AquaTrio XV1791/01 Wymienny filtr powietrza

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Akcesoria do bezprzewodowego AquaTrio XV1791/01 Wymienny filtr powietrza

27/12/2024

България

България

Продукта има характеристики,отговарящи на изискван

Ефективност и производителност,спестява ми много време.

Positiivsed omadused

Чисти и мие едновременно при това много ефективно

Negatiivsed omadused

Няма

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Безкабелни аксесоари AquaTrio XV1791/01 Резервен филтър

Kasutamise kuupäev 2024-11-27

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Безкабелни аксесоари AquaTrio XV1791/01 Резервен филтър

Kasutamise kuupäev 2024-11-27

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