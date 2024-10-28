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Asendusharjad
Asendusharjade komplekt, mis sobib Philipsi AquaTrio Cordless Wet & Dry Vacuum 9000 sarja toodetele. Komplekt sisaldab 2 ülipehmet mikrokiust elektriharja. Soovitatav on asendada iga kuue kuu järel.
Philips AquaTrio 9000 tolmuimejale
Sisaldab 2 ülipehmet mikrokiudharja
Õrnad kõigi kõvakattega põrandate vastu
Parim on vahetada harja iga 6 kuu järel
Kaks ülipehmet ja võimsat mikrokiust elektriharja, mis sobivad kõvakattega põrandatele*.
Seadme optimaalse puhastustõhususe tagamiseks on soovitatav harju vahetada iga kuue kuu järel.
Auhinnad
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Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
MuDr.
28/10/2024
Česká republika
Kartáče fungují skvěle.
Doporučuji. Znovu koupím, jak bude skladem. Součást vysavače.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Series 9000 AquaTrio Příslušenství XV1793/01 Náhradní kartáče
Kasutamise kuupäev 2024-04-28
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Series 9000 AquaTrio Příslušenství XV1793/01 Náhradní kartáče
Kasutamise kuupäev 2024-04-28
Aneta
15/12/2025
Polska
Ok ale mogłyby być dostępne różne warianty
Szczotki dobrze myją jednak włoski są odrobinę za krótkie, więc czasem nie łapią idealnie podłoża. Na pewno przydałyby się jeszcze inne warianty szczotek, np. twardsze włosie do lepszego wyczyszczenia przydatne zwłaszcza przy zmianie lokum gdzie człowiek chce być pewny że ma na pewno czyste podłogi.
See arvustus tehti tootele Akcesoria do bezprzewodowego AquaTrio XV1793/01 Zestaw wymiennych szczotek z mikrofibry
See arvustus tehti tootele Akcesoria do bezprzewodowego AquaTrio XV1793/01 Zestaw wymiennych szczotek z mikrofibry
Puitpõrandad: sobivad ainult mitteimavatele põrandatele