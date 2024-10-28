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  • XV1793/01 + AquaTrio Cordless, Vac & Wash 9000 series, Wet & Dry Vacuum 9000 series, Neptune LED
  • XW9385_Wet_R6_Cleaning_Rollers_PDP_RGB.tif
  • XW9383_XW9385_BrushReplacement.jpg
  • XV1793/01 + AquaTrio Cordless, Vac & Wash 9000 series, Wet & Dry Vacuum 9000 series, Neptune LED
  • XW9385_Wet_R6_Cleaning_Rollers_PDP_RGB.tif
  • XW9383_XW9385_BrushReplacement.jpg

AquaTrio Cordlessi lisatarvikudAsendusharjad

XV1793/01

4

| (2) Auhinnad | 100% soovitab seda toodet

1 auhind

Asendusharjad

Asendusharjade komplekt, mis sobib Philipsi AquaTrio Cordless Wet & Dry Vacuum 9000 sarja toodetele. Komplekt sisaldab 2 ülipehmet mikrokiust elektriharja. Soovitatav on asendada iga kuue kuu järel.

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AquaTrio Cordlessi originaalasendusharjad

Asendusharjad

  • Philips AquaTrio 9000 tolmuimejale

  • Sisaldab 2 ülipehmet mikrokiudharja

  • Õrnad kõigi kõvakattega põrandate vastu

  • Parim on vahetada harja iga 6 kuu järel

Ülipehmed mikrokiust harjad

Kaks ülipehmet ja võimsat mikrokiust elektriharja, mis sobivad kõvakattega põrandatele*.

Parima tulemuse saavutamiseks vahetage iga 6 kuu järel

Seadme optimaalse puhastustõhususe tagamiseks on soovitatav harju vahetada iga kuue kuu järel.

Tehnilised andmed

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Auhinnad

  • Pilt: VRS_PBTAWARD66

Arvustused

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4.0

5-st

2

Auhinnad

100%

soovitab seda toodet

4
2
1

28/10/2024

Česká republika

Česká republika

Kartáče fungují skvěle.

Doporučuji. Znovu koupím, jak bude skladem. Součást vysavače.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Series 9000 AquaTrio Příslušenství XV1793/01 Náhradní kartáče

Kasutamise kuupäev 2024-04-28

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Series 9000 AquaTrio Příslušenství XV1793/01 Náhradní kartáče

Kasutamise kuupäev 2024-04-28

15/12/2025

Polska

Polska

Ok ale mogłyby być dostępne różne warianty

Szczotki dobrze myją jednak włoski są odrobinę za krótkie, więc czasem nie łapią idealnie podłoża. Na pewno przydałyby się jeszcze inne warianty szczotek, np. twardsze włosie do lepszego wyczyszczenia przydatne zwłaszcza przy zmianie lokum gdzie człowiek chce być pewny że ma na pewno czyste podłogi.

See arvustus tehti tootele Akcesoria do bezprzewodowego AquaTrio XV1793/01 Zestaw wymiennych szczotek z mikrofibry

See arvustus tehti tootele Akcesoria do bezprzewodowego AquaTrio XV1793/01 Zestaw wymiennych szczotek z mikrofibry

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  1. Puitpõrandad: sobivad ainult mitteimavatele põrandatele