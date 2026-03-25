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  • Loodud tõhusaks tööks, valmis igaks väljakutseks.
  • Loodud tõhusaks tööks, valmis igaks väljakutseks.
  • Loodud tõhusaks tööks, valmis igaks väljakutseks.
  • Loodud tõhusaks tööks, valmis igaks väljakutseks.
  • Loodud tõhusaks tööks, valmis igaks väljakutseks.
  • Loodud tõhusaks tööks, valmis igaks väljakutseks.
  • Loodud tõhusaks tööks, valmis igaks väljakutseks.
  • Loodud tõhusaks tööks, valmis igaks väljakutseks.
  • Loodud tõhusaks tööks, valmis igaks väljakutseks.
  • Loodud tõhusaks tööks, valmis igaks väljakutseks.
  • Loodud tõhusaks tööks, valmis igaks väljakutseks.
  • Loodud tõhusaks tööks, valmis igaks väljakutseks.
  • Loodud tõhusaks tööks, valmis igaks väljakutseks.
  • Loodud tõhusaks tööks, valmis igaks väljakutseks.
  • Loodud tõhusaks tööks, valmis igaks väljakutseks.
  • Loodud tõhusaks tööks, valmis igaks väljakutseks.
  • Loodud tõhusaks tööks, valmis igaks väljakutseks.
  • Loodud tõhusaks tööks, valmis igaks väljakutseks.

AquaTrio Cordless9000 seeria kuiv- ja märgpesu tolmuimeja

XW9465/11

4.4
| (27) Auhinnad | 86% soovitab seda toodet
Loodud tõhusaks tööks, valmis igaks väljakutseks.
Korista igat tüüpi mustus maailma kiireimate harjadega*. Eemalda tolm, mustus, plekid ja vedelikud ühe korraga. Harjad pöörlevad kiirusega 4000 p/min, tagades harjade pideva loputamise ja Sinu põranda püsiva puhtuse.
Kuva kõik eelised

Maailma kiireimad harjad*

Loodud tõhusaks tööks, valmis igaks väljakutseks.

  • Patenteeritud AquaSpin harjad: 4000 p/min puhastamisjõudu.

  • Korista igat tüüpi mustust!

  • Kuni 55 min tööaega*

  • Kiire automaatpuhastus: lase meil töö ära teha!

  • Puhasta värske veega iga kord: PowerCyclone Aqua

Tule kõigega toime – eemalda tolm, mustus, plekid ja vedelikud ühe korraga

Tule kõigega toime – eemalda tolm, mustus, plekid ja vedelikud ühe korraga

Puhasta iga pind ja igat tüüpi mustus! Eemalda tolm ja mustus nii vaipadelt kui ka kõvakattega põrandatelt meie võimsa kuivpuhastusmooduliga. Täiuslikult puhtate põranda saamiseks ühe tõmbega aktiveeri meie võimas kuiv- ja märgpesumoodul!

Kiire automaatpuhastus: lase meil töö ära teha!

Kiire automaatpuhastus: lase meil töö ära teha!

AquaTrio puhastab end automaatselt pärast iga kasutust, eemaldades niiskuse, mustuse ja bakterid. Käsitsi puhastamine pole vajalik. Alati puhas ja kasutamiseks valmis.

Puhasta värske veega, iga kord: PowerCyclone Aqua.

Puhasta värske veega, iga kord: PowerCyclone Aqua.

PowerCyclone Aqua funktsioon eraldab tõhusalt mustuse ja musta vee ning lukustab need, võimaldades läbi harjade ning ka põrandal pideva puhta vee voogu.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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4.4

5-st

27

Auhinnad

86%

soovitab seda toodet

4
3
2

25/03/2026

Україна

Україна

Гарний,зручний і функціональний

Гарний,зручний і маневрений пилесос. Дуже зручно що є окремі насадки для прибирання волого і сухого Гарна потужність всмоктування. Корпус якісний пластик, як конструктор легко і зрозуміло збирається Єдиний мінус, як на мене - зливає трохи воду якщо є перешкода як поріг, щітки важкувато дістати, і нажаль на щітки не додали зрізи від намотування волосся. А так пилесос 🔥

Positiivsed omadused

Легкий, потужний і зручний

Negatiivsed omadused

Немає функцію зрізу волосся від намотування

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Серія 9000 XW9463/11 Бездротове сухе й вологе прибирання AquaTrio

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Серія 9000 XW9463/11 Бездротове сухе й вологе прибирання AquaTrio

09/07/2026

Slovensko

Slovensko

Kinnitatud ostja

Veľmi vydarený stroj, používa sa takmer denne je veľmi praktický, super nákup.

Positiivsed omadused

Praktický

Negatiivsed omadused

Cena

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Séria 9000 XW9463/11 Bezkáblové vysávanie a umývanie AquaTrio

Date of Use 2026-05-25

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Séria 9000 XW9463/11 Bezkáblové vysávanie a umývanie AquaTrio

Date of Use 2026-05-25

23/04/2026

Slovenija

Slovenija

Odlične funkcije

Najbolj je uporaben za velike površine. Prihrani čas, zelo enostavno rokovanje. Dovolj priključkov.

See arvustus tehti tootele Serija 9000 XW9463/11 Brezžični sesalnik AquaTrio za sesanje in pomivanje

Date of Use 2026-04-21

See arvustus tehti tootele Serija 9000 XW9463/11 Brezžični sesalnik AquaTrio za sesanje in pomivanje

Date of Use 2026-04-21

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  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.
Lahtiütlused

  1. Juhtmevabade märg- ja kuivpuhastusega varstolmuimejate kategoorias, põhineb harja pööretel minutis, testitud võrreldes kõrgklassi mudelitega, 2025

  2. Sõltub kasutusest ja režiimidest

  3. Tavarežiimis tolmuimemiseks ja põranda puhastamiseks