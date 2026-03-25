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Patenteeritud AquaSpin harjad: 4000 p/min puhastamisjõudu.
Korista igat tüüpi mustust!
Kuni 55 min tööaega*
Kiire automaatpuhastus: lase meil töö ära teha!
Puhasta värske veega iga kord: PowerCyclone Aqua
Puhasta iga pind ja igat tüüpi mustus! Eemalda tolm ja mustus nii vaipadelt kui ka kõvakattega põrandatelt meie võimsa kuivpuhastusmooduliga. Täiuslikult puhtate põranda saamiseks ühe tõmbega aktiveeri meie võimas kuiv- ja märgpesumoodul!
AquaTrio puhastab end automaatselt pärast iga kasutust, eemaldades niiskuse, mustuse ja bakterid. Käsitsi puhastamine pole vajalik. Alati puhas ja kasutamiseks valmis.
PowerCyclone Aqua funktsioon eraldab tõhusalt mustuse ja musta vee ning lukustab need, võimaldades läbi harjade ning ka põrandal pideva puhta vee voogu.
4.4
5-st
27
Auhinnad
86%
soovitab seda toodet
Ірина РIA
25/03/2026
Україна
Гарний,зручний і функціональний
Гарний,зручний і маневрений пилесос. Дуже зручно що є окремі насадки для прибирання волого і сухого Гарна потужність всмоктування. Корпус якісний пластик, як конструктор легко і зрозуміло збирається Єдиний мінус, як на мене - зливає трохи воду якщо є перешкода як поріг, щітки важкувато дістати, і нажаль на щітки не додали зрізи від намотування волосся. А так пилесос 🔥
Positiivsed omadused
Легкий, потужний і зручний
Negatiivsed omadused
Немає функцію зрізу волосся від намотування
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Серія 9000 XW9463/11 Бездротове сухе й вологе прибирання AquaTrio
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Серія 9000 XW9463/11 Бездротове сухе й вологе прибирання AquaTrio
Fezoj
09/07/2026
Slovensko
Kinnitatud ostja
Veľmi vydarený stroj, používa sa takmer denne je veľmi praktický, super nákup.
Positiivsed omadused
Praktický
Negatiivsed omadused
Cena
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Séria 9000 XW9463/11 Bezkáblové vysávanie a umývanie AquaTrio
Date of Use 2026-05-25
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Séria 9000 XW9463/11 Bezkáblové vysávanie a umývanie AquaTrio
Date of Use 2026-05-25
Češnja
23/04/2026
Slovenija
Odlične funkcije
Najbolj je uporaben za velike površine. Prihrani čas, zelo enostavno rokovanje. Dovolj priključkov.
See arvustus tehti tootele Serija 9000 XW9463/11 Brezžični sesalnik AquaTrio za sesanje in pomivanje
Date of Use 2026-04-21
See arvustus tehti tootele Serija 9000 XW9463/11 Brezžični sesalnik AquaTrio za sesanje in pomivanje
Date of Use 2026-04-21
Juhtmevabade märg- ja kuivpuhastusega varstolmuimejate kategoorias, põhineb harja pööretel minutis, testitud võrreldes kõrgklassi mudelitega, 2025
Sõltub kasutusest ja režiimidest
Tavarežiimis tolmuimemiseks ja põranda puhastamiseks