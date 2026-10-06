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Ma ei saa oma Philips Lumea kasutamisel oodatud tulemusi

Kui te pole Philips Lumea karvaeemaldustulemustega rahul, järgige alltoodud juhiseid. 

  • Kontrollige, kas Philips Lumea sobib teile
  • Järgige töötluskava
  • Eemaldage kehakarvad enne iga töötlemist
  • Kasutage õigeid valguskiirguse intensiivsuse seadistusi
  • Tagage töötlemisel ühtlane katvus
  • Veenduge, et Lumea seade oleks puhas
  • Hoidke oma Lumeat kuivas kohas 

Lisateabe saamiseks lugege edasi. 

Käesoleval lehel esitatud teave kehtib järgmistele mudelitele: BRI940/00, BRI921/00, BRI947/00. Klõpsake siia, et kuvada rohkem tootenumbreid  ›

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