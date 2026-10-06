Ma ei saa oma Philips Lumea kasutamisel oodatud tulemusi

Philips Lumea ei sobi kõigile. Vaadake kasutusjuhendis olevaid nahatoonide ja kehakarvade värvuste tabeleid (saadaval ka veebis) ning tutvuge hoolikalt oluliste ohutusjuhistega, et hinnata, kas Lumea on teile sobiv.

Mittesobivad kehakarvade värvused: Lumeaga töötlemine ei ole tõhus, kui teie karvad on heleblondid, hallid, punased või valged, sest sellist värvi karvad ei neela piisavalt valgust.

Mittesobivad nahatoonid: ärge kasutage Lumea fotoepilaatorit, kui teil on tumepruun või väga tume nahk, sest seda tooni nahk absorbeerib valgust lihtsamini, millega võib kaasneda valu, nahapunetus või põletusvigastus.

Märkus. Kehakarvade värvus ja nahatoon võivad eri kehapiirkondades erineda. Kuigi üks kehapiirkond võib olla Lumeaga töötlemiseks sobimatu, võib teine piirkond olla teise nahatooni või kehakarvade värvuse tõttu sobiv.