TootedTugi

10% allahindlust esimesel tellimusel

30-päevane tagastusõigus

Tarne 3-4 tööpäeva jooksul

E-pood

Klienditoe koduleht

Philipsi klienditugi

Minu Philips Lumea ei edasta valgusimpulsse

Kui teie Lumea ei edasta valgusimpulsse, võib see olla tingitud järgmistest põhjustest.

  • Teie nahk võib olla liiga tume
  • Otsak ei ole korralikult ühendatud
  • Nahakontakt pole piisav
  • Andur on määrdunud

Lisateabe saamiseks lugege edasi.

Käesoleval lehel esitatud teave kehtib järgmistele mudelitele: BRI940/00, BRI921/00, BRI947/00. Klõpsake siia, et kuvada rohkem tootenumbreid  ›

Korduma kippuvad küsimused

Teised kasulikud lingid

Kas vajate oma tootega abi?

Garantii

Philipsiga ühenduse võtmine

Meil on hea meel teid siin aidata

Otsid midagi muud?

Avastage kõik Philipsi klienditoe võimalused

Klienditoe koduleht