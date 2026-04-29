Minu Philips Lumea ei edasta valgusimpulsse

Vaadake kasutusjuhendis olevaid nahatoonide ja kehakarvade värvuste tabeleid (saadaval ka veebis), et teada saada, kas Lumea sobib teile.

Lumea takistab valgusimpulssi, kui soovite töödelda nahapiirkondi, mis on seadme ohutuks kasutamiseks liiga tumedad.

Pange tähele, et see võib juhtuda ka pärast päevitamist.