Minu Philips Lumea ei edasta valgusimpulsse

30-päevane tagastusõigus
Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
Kui teie Lumea ei edasta valgusimpulsse, võib see olla tingitud järgmistest põhjustest.
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Käesoleval lehel esitatud teave kehtib järgmistele mudelitele: BRI940/00, BRI921/00, BRI947/00. Klõpsake siia, et kuvada rohkem tootenumbreid ›
Kas Philips Lumea kasutamisel esineb kõrvaltoimeid?
Kas Philips Lumeat võib kasutada bikiinipiirkonnas?
Miks minu Philips Lumea kasutamise ajal soojaks muutub?
Kuidas leida õige Philips Lumea valguskiirguse intensiivsus?
Kas Philips Lumea sobib kõikide nahatoonide ja kehakarvade värvuste jaoks?
Kuidas valmistuda Philips Lumeaga töötlemiseks?
Kas Philips Lumeat võivad kasutada ka mehed?
Kas tulemused on paremad, kui kasutan Philips Lumeat sagedamini?
Millises vanuses võib Philips Lumeat kasutada?
Kas Philips Lumea valgussähvatused on mu silmadele ohutud?
Kui sageli peaksin oma Philips Lumeat kasutama?
Miks on minu Philips Lumea otsakul klaas puudu?
Miks on minu Philips Lumea klaasil õhumull?
Miks ma pean kehakarvad enne Philips Lumeaga töötlemist eemaldama?
Kuidas tuleb Philips Lumeat puhastada?
Kuidas saada Philips Lumeaga soovitud tulemused?