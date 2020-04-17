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Veebilehel esitatud teave on mõeldud ainult isikutele, kes kasutavad meditsiiniseadmeid oma majandus- ja kutsetegevuses, sealhulgas tervishoiutöötajatele, tervishoiuteenuse osutajate esindajatele ning meditsiiniseadmetega oma majandus- ja kutsetegevuse raames kauplevatele isikutele. Veebilehel esitatud teave ei ole mõeldud meditsiiniliste nõuannete, ravijuhiste ega mistahes muude tervishoiualaste soovituste või suuniste andmiseks.
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