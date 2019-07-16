Upgrading services

Technology Maximizer helps your organization achieve its goals by proactively and cost effectively maintaining the latest regulatory-approved software and hardware release levels for your equipment.
We’re committed to proactively addressing security concerns. We offer a comprehensive security plan to deliver the safety of patient, personal and business data. Our updated Product Security Statement reflects the rapidly changing security environment and ensures designed-in security in all our products to meet the latest challenges.
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Veebilehel esitatud teave on mõeldud ainult isikutele, kes kasutavad meditsiiniseadmeid oma majandus- ja kutsetegevuses, sealhulgas tervishoiutöötajatele, tervishoiuteenuse osutajate esindajatele ning meditsiiniseadmetega oma majandus- ja kutsetegevuse raames kauplevatele isikutele. Veebilehel esitatud teave ei ole mõeldud meditsiiniliste nõuannete, ravijuhiste ega mistahes muude tervishoiualaste soovituste või suuniste andmiseks.
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