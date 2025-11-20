Mida tähendavad minu Philipsi Groomeri sümbolid?

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Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
Käesoleval lehel esitatud teave kehtib järgmistele mudelitele: MG9690/30 , MG9531/15 , MG7961/15 . Klõpsake siia, et kuvada rohkem tootenumbreid ›
Kas saan kasutada oma Philipsi groomerit, kui see on vooluvõrku ühendatud?
Kas võin oma Philipsi groomerit veega loputada?
Miks on minu Philipsi groomeri/piirli/lõikuri sees valge määre?
Kuidas ma laen oma Philipsi groomerit, trimmerit või juukselõikurit?
Kuidas peaksin oma habet Philipsi tootega piirama?