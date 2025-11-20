Mida tähendavad minu Philipsi Groomeri sümbolid?

Mõnel hooldusseadmel on reisiluku funktsioon, mis aitab vältida, et groomer reisides kogemata sisse lülitub.



Reisiluku aktiveerimiseks vajutage sisse-/väljalülitusnuppu ja hoidke seda all 3 sekundit. Luku sümbol vilgub lühidalt, näidates, et seade on nüüd lukustatud. Kui proovite seadet sisse lülitada, see ei käivitu; selle asemel vilgub reisiluku sümbol, et tuletada meelde, et peate reisiluku välja lülitama.





Reisiluku deaktiveerimiseks vajutage uuesti toitenuppu ja hoidke seda all 3 sekundit. Sümbol hakkab uuesti korraks vilkuma ja seejärel lülitub groomer sisse.



Mõnel seadmel on reisiluku funktsioon ilma nähtava näidikuta. Nende seadmete lukustamine ja vabastamine toimib sarnaselt reisiluku näidikuga. Lukustusfunktsiooni aktiveerimiseks või deaktiveerimiseks hoidke sisse-välja nuppu 3 sekundit all.

