Kiire ja tõhus kütmine

Rakendusega Philips Air+ saate juhtida kütteseadet kõikjalt

Õhukvaliteedi jälgimiseks nii toas kui õues ja kaugjuhtimise ning häälkäskluste kasutamiseks Google’i ja Alexa kaudu siduge õhupuhasti rakendusega Air+. Rakenduses valige AI tehnoloogia kasutamiseks režiim Auto+, misjärel kohandatakse seadet vastavalt teie harjumustele ja vähendatakse müra ning energiatarvet.