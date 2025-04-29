  • 30-päevane tagastusõigus

Kiire ja tõhus kütmine. Mugav elu.
Kompaktne keraamiline soojapuhur 3000 seeria

Kiireim viis tuba kütta

Philipsi kütteseade 2-sekundilise soojenemisega 20 m² ruumidele

Kiire kütmine

CeramIQ tehnoloogia ja reguleeritav kuni 2000 W võimsus tagavad kiire soojenemise vaid 2 sekundiga. Täiuslik valik kuni 20 m2 ruumidele.

Ülivaikne

Vaiksem kui sosin

Philipsi soojapuhur pakub meeldivat soojust vaid 24 dB(A) müratasemega, mis on vaiksem kui sosin – ideaalne rahulikuks uneks, kontoritööks või lõõgastumiseks elutoas.​​

Energiasäästlik

Säästa kuni 50% energiat​

Maailma esimene elektriline tehisaruga soojapuhur kohandub Sinu ruumi, harjumuste ja ilmaga. Eco AI tehnoloogia aitab säästa kuni 50% energiat, pakkudes nutikat ja isikupärastatud mugavust. Saad seda hõlpsasti juhtida nutika Air+ rakendusega.​

Täiustatud ohutus

Mõnus soojus, mida saad usaldada​

Kõigil meie kütteseadmetel on 5 täiustatud ohutusfunktsiooni: ümberkukkumis- ja ülekuumenemiskaitse, tulekindlad materjalid ja automaatne väljalülitus. Naudi mõnusat soojust, mida saad usaldada.​

Kohene mugavus kiire 2s kütmise abil

Saage vaid kahe sekundi jooksul osa võimsast ja kohesest kütmisest tänu reguleeritavale võimsusele kuni 2000 W ulatuses. Sobib täiuslikult kuni 20m2 suuruste ruumide jaoks.

Sosinast vaiksem ülimadal müratase

Tundke rõõmu mugavast soojusest kõigest 24 dB(A) mürataseme juures – vaiksem kui sosin – tänu vähese müraga alalisvoolumootorile (2). Täiuslik rahulikuks ööuneks, kontoris keskendumiseks või elutoas lõõgastumiseks.

EcoAI kuni 50% energias. vs puh. (1)

Maailma esimene elektrikütteseadmete tootesari, mis säästab ruumi kütmise ajal energiat tehisintellekti abil. Meie EcoAI tehnoloogia optimeerib energiatarvet, reguleerides teie ruumi temperatuuri, analüüsides kasutusharjumusi ja jälgides välistemperatuuri. Lihtsalt aktiveerige rakenduses Air+ režiim Auto+, et tutvuda lisafunktsioonidega ja tunda rõõmu endale meelepärasest mugavusest kuni 50% väiksema energiakulu juures(1).

Rakendusega Philips Air+ saate juhtida kütteseadet kõikjalt

Õhukvaliteedi jälgimiseks nii toas kui õues ja kaugjuhtimise ning häälkäskluste kasutamiseks Google’i ja Alexa kaudu siduge õhupuhasti rakendusega Air+. Rakenduses valige AI tehnoloogia kasutamiseks režiim Auto+, misjärel kohandatakse seadet vastavalt teie harjumustele ja vähendatakse müra ning energiatarvet.

Meelerahu huvides 5 ohutusfunktsiooni

Seeria 3000 on varustatud viie täiustatud ohutusfunktsiooniga: (1) ümberkukkumiskaitse, (2) 65° ülekuumenemiskaitse, (3) VDE-sertifikaadiga kaitsepistik, (4) tule levikut aeglustavad materjalid ning (5) automaatne väljalülitumine pärast 16-tunnist passiivsust. Annab soojust, mille peale saab kindel olla.

Kaasaskantav kütteseade reguleeritava

Mitmekülgsed režiimid

Seadista automaatne sihttemperatuur vahemikus 1–37°C ja kohanda soojust kolme võimsusrežiimi abil – 900 W, 1200 W ja 2000 W. Soojematel päevadel naudi ventilatsioonirežiimiga värskendavat tuuleiili. Optimaalse energiatõhususe tagamiseks aktiveeri Auto+ režiim.​

Soojendusrežiimidega kütteseade

Täiuslikult Sinu vajaduste järgi kohandatud kütmine​

Haara juhtimine enda kätte nutikate, sisseehitatud juhtnuppudega või loo ühendus Air+ rakendusega, mis võimaldab Sul ruumi kütmist kodus või eemal olles reguleerida, jälgida või ajastada.

Philipsi soojapuhurid

Kiire ja tõhus kütmine

Energiasäästlik Philipsi kütteseade, mis kasutab tehnoloogiat Eco AI ja rakendust.

Energiasäästlik

Eco AI tehnoloogia aitab säästa kuni 50% energiat

Maailma esimene tehisaruga elektriline soojapuhur kohandub Sinu ruumi, harjumuste ja ilma järgi. Saad seda hõlpsasti juhtida nutika Air+ rakendusega.​

Arvustused

** (1) See seade võimaldab tehisintellektipõhise Auto Plusi režiimiga säästa kuni 50% kWh võrreldes sama seadme käsitsi juhtimisega ning kuni 25% kWh võrreldes ainult temperatuuri reguleerimise kasutamisega. Energiasääst võib erineda ilma, geograafilise asukoha, ruumi paigutuse ja kasutusmustrite tõttu
** (2) Helitase kiirusel 1, põhineb standardil IEC 60704-2-2
** (3) Rakenduses kuvatav temperatuur võib erineda ruumitemperatuurist, kuna see väljendab kütteseadme ümbruse temperatuuri

