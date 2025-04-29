Kiire ja tõhus kütmine

Philipsi soojapuhur pakub meeldivat soojust vaid 24 dB(A) müratasemega, mis on vaiksem kui sosin – ideaalne rahulikuks uneks, kontoritööks või lõõgastumiseks elutoas.
Maailma esimene elektriline tehisaruga soojapuhur kohandub Sinu ruumi, harjumuste ja ilmaga. Eco AI tehnoloogia aitab säästa kuni 50% energiat, pakkudes nutikat ja isikupärastatud mugavust. Saad seda hõlpsasti juhtida nutika Air+ rakendusega.
Kõigil meie kütteseadmetel on 5 täiustatud ohutusfunktsiooni: ümberkukkumis- ja ülekuumenemiskaitse, tulekindlad materjalid ja automaatne väljalülitus. Naudi mõnusat soojust, mida saad usaldada.
Saage vaid kahe sekundi jooksul osa võimsast ja kohesest kütmisest tänu reguleeritavale võimsusele kuni 2000 W ulatuses. Sobib täiuslikult kuni 20m2 suuruste ruumide jaoks.
Maailma esimene elektrikütteseadmete tootesari, mis säästab ruumi kütmise ajal energiat tehisintellekti abil. Meie EcoAI tehnoloogia optimeerib energiatarvet, reguleerides teie ruumi temperatuuri, analüüsides kasutusharjumusi ja jälgides välistemperatuuri. Lihtsalt aktiveerige rakenduses Air+ režiim Auto+, et tutvuda lisafunktsioonidega ja tunda rõõmu endale meelepärasest mugavusest kuni 50% väiksema energiakulu juures(1).
Õhukvaliteedi jälgimiseks nii toas kui õues ja kaugjuhtimise ning häälkäskluste kasutamiseks Google’i ja Alexa kaudu siduge õhupuhasti rakendusega Air+. Rakenduses valige AI tehnoloogia kasutamiseks režiim Auto+, misjärel kohandatakse seadet vastavalt teie harjumustele ja vähendatakse müra ning energiatarvet.
Seeria 3000 on varustatud viie täiustatud ohutusfunktsiooniga: (1) ümberkukkumiskaitse, (2) 65° ülekuumenemiskaitse, (3) VDE-sertifikaadiga kaitsepistik, (4) tule levikut aeglustavad materjalid ning (5) automaatne väljalülitumine pärast 16-tunnist passiivsust. Annab soojust, mille peale saab kindel olla.
