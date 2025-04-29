Avasta hügieeniline niisutus NanoCloud tehnoloogia abil
Nutikas, ohutu ja laikudeta niisutamine
Vaata, kuidas NanoCloud tehnoloogia vabastab puhast ja ülipeent udu, mis on ohutu, hügieeniline ja mineraalivaba. Ei mingeid märgu laike ega valget tolmu – lihtsalt loomulikult tõhus niisutus, mis sobib ideaalselt peredele, beebitubadesse ja igapäevaseks mugavuseks.
Hügieeniline niisutamine
99% vähem baktereid
Meie niisutite eeliseks on õhu niisutamine, mille käigus vabaneb kuni 99% vähem baktereid kui tavaliste ultraheli niisutajatega, mistõttu on NanoCloud tehnoloogiaga niisutaja ideaalne lahendus lastetuppa ja ohutu kasutada ka kraaniveega.
Ei mingit segadust
Ei mingit valget jääki
NanoCloud tehnoloogia abil vabastatakse ülipeen udu, mis ei sisalda mineraale ning mis ennetab valge tolmu ja plekkide tekkimist. Erinevalt ultraheliniisutajatest tagab see puhtama ja hügieenilisema niisutamise.
Öörežiim
Vaikne, siis kui see on oluline
Tänu optimaalsele niiskusele on parem uni ja rahulikum öö tagatud. Vaikne öörežiim (5000 seeria puhul ainult 9dB) tagab segamatu une, samal ajal kui valikuline öövalgusti loob rahustava uneõhkkonna.
Aitab võidelda kuiva õhu poolt põhjustatud sümptomitega
Tasakaalustatud niiskustasemed tajutava õhukvaliteedi parandamiseks (1). See õhuniisutaja on loodud leevendama kuiva õhu poolt põhjustatud ebamugavust nagu naha, huulte, ninaõõne ja silmade kuivus ning kurguärritus, ninakinnisus ja staatiline elekter. Lisaks hoiab see seade toataimed niisutatuna, edendades tervislikumat keskkonda teie kodus.
Tõhus kuni 56 m² ruumides niisutamise määraga 400 ml/h
3 ventilaatori kiirust ja automaatsätted tagavad teie poolt valitud jõudluse ja mugavuse. Tänu niisutamise määrale kuni 400 ml/h niisutatakse tõhusalt kõik kuni 56 m² pindalaga ruumid. (2,3)
Pidev niisutus kuni 37 tundi
Hingake mugavalt minimaalse vee lisamisega. Ülisuur 4,5 liitrine veepaak võimaldab kuni 37 tunnist pidevat kasutamist. Nautige mugavat keskkonda vähemate katkestustega.
Kuni 99% vähem baktereid: ideaalne imikute ja väikelaste tubade jaoks
Ükski teine tehnoloogia ei vabasta õhku puhtamat veeauru kui Philipsi NanoCloud. Ülipeene uduga on bakteritel väga raske haakuda. Eeliseks on õhu niisutamine kuni 99% väiksema vabaneva bakterite hulgaga kui standardsete ultraheli-õhuniisutajate korral (4), mis teeb sellest niisutajast ideaalse lahenduse imiku toa jaoks ning sobib kasutamiseks kraaniveega.
Ei jäta valget tolmu ega märgi laike põrandatele ja mööblile
NanoCloudi nähtamatu udu ei eralda valget tolmu ega jäta tuppa märgi laike (5). Ultraheli-õhuniisutitest eralduvad suuremad tilgad võivad ümbruse rõskeks muuta ja levitada mineraale, mis jätavad lähedalasuvatele pindadele valgeid jääke. NanoCloudi osakesed on mineraalide edasi kandmiseks liiga väikesed, vältides tõhusalt jääke ja plekke.
Lõõgastu iga hingetõmbega
Aroomi-lisafunktsiooniga on Sulle kõik aroomiteraapia hüved tagatud. Lisa veele endale meeldivaid eeterlikke õlisid, mis Sinu üldist heaolu parendavad.
Kerge puhastada
Siledad pinnad ja lihtsasti ligipääsetavad osad on disainitud lihtsaks puhastamiseks.
Philipsi 5000 seeria õhuniisutajad
Vaiksed ja hügieenilised NanoCloud tehnoloogiaga õhuniisutajad
Energiatõhus niisutamine
Ainult 8 vatti nagu LED-lambis
Nautige kiiret niisutamist ja väikest energiatarvet. Ka kõige kõrgema seadistusega kasutab õhuniisutaja ainult 8 vatti, mis on võrreldav ühe LED-lambiga. Sinu uudised planeedi ja teie rahakoti jaoks.