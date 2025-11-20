Kuidas ma saan oma juukseid lõigata Philipsi juukselõikuri või groomeriga?

Enne juuste lõikamist veenduge, et teil on kõik õiged seadmed. Teil läheb piiramise ajal vaja Philipsi juukselõikurit või multigroomerit koos juukselõikamise tarvikutega, peeglit ning keepi või rätikut, et katta piiramise ajal kael ja õlad.



Märgi juukseid on keerulisem pügada, sest need kipuvad naha külge kleepuma ja seade võib need kergemini vahele jätta. Seetõttu soovitame juukseid lõigata, kui need on täiesti kuivad.



Kammige juukseid loomuliku karvakasvu suunas.



Kui lõikate kellegi teise juukseid, veenduge, et tema pea oleks teie rinnaga samal kõrgusel. See tagab, et kõik pea osad on selgelt nähtavad ja kergesti ligipääsetavad.



Märkus. Habemepiirajad on mõeldud ainult habemekarvade piiramiseks. Me ei soovita seda kasutada teistel kehaosadel, näiteks peas. Seda seetõttu, et te ei saa soovitud tulemusi ja see võib põhjustada ka nahakahjustusi.