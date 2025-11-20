Kuidas ma saan oma juukseid lõigata Philipsi juukselõikuri või groomeriga?

30-päevane tagastusõigus
Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
Philipsi juukselõikurid sobivad ideaalselt nii enda juuste lõikamiseks kui ka sõbra või pereliikme juuste lõikamiseks. Selles artiklis pakume üksikasju oma juuste lõikamise kohta, samuti mõningaid praktilisi näpunäiteid.
Märkus: mõned Philipsi multigroomerid sisaldavad tarvikuid peanaha juuste lõikamiseks. Selles artiklis sisalduv teave on oluline ka multigroomerite jaoks, kuid võib-olla peate oma seadme jaoks nõu kohandama.
Käesoleval lehel esitatud teave kehtib järgmistele mudelitele: MG9690/30 , MG3920/15 , MG3930/15 . Klõpsake siia, et kuvada rohkem tootenumbreid ›
Kas saan kasutada oma Philipsi groomerit, kui see on vooluvõrku ühendatud?
Kas võin oma Philipsi groomerit veega loputada?
Miks on minu Philipsi groomeri/piirli/lõikuri sees valge määre?
Kuidas ma laen oma Philipsi groomerit, trimmerit või juukselõikurit?
Kuidas peaksin oma habet Philipsi tootega piirama?