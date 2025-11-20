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Philipsi klienditugi

Kuidas ma saan oma juukseid lõigata Philipsi juukselõikuri või groomeriga?

Philipsi juukselõikurid sobivad ideaalselt nii enda juuste lõikamiseks kui ka sõbra või pereliikme juuste lõikamiseks. Selles artiklis pakume üksikasju oma juuste lõikamise kohta, samuti mõningaid praktilisi näpunäiteid.

Märkus: mõned Philipsi multigroomerid sisaldavad tarvikuid peanaha juuste lõikamiseks. Selles artiklis sisalduv teave on oluline ka multigroomerite jaoks, kuid võib-olla peate oma seadme jaoks nõu kohandama.

Käesoleval lehel esitatud teave kehtib järgmistele mudelitele: MG9690/30 , MG3920/15 , MG3930/15 . Klõpsake siia, et kuvada rohkem tootenumbreid  ›

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