Philipsi klienditugi Mida peaksin tegema enne, kui oma Baby Monitori kasutusest kõrvaldan?

Enne Baby Monitori kõrvaldamist tehke tehaseseadete lähtestamine, et kustutada ja seega kaitsta oma isikuandmeid.



Soovitame beebiseadme Philips Avent Baby Monitor+ rakendusest lahti ühendada, valides rakenduse beebiseadme seadetest valiku „Disconnect Baby Monitor“.



Tehaseseadete lähtestamiseks veenduge, et beebiseade on sisse lülitatud. Seejärel vajutage beebiseadme sisse-välja nuppu 10 sekundit, kuni LED-signaal hakkab vilkuma. Tehaseseadete lähtestamine on lõpetatud.