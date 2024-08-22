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Miks on minu keskseadme tööaeg lühike?

Beebimonitori keskseadme tööaeg võib valitud seadete ja kasutusrežiimi tõttu erineda. Allpool on toodud võimalused keskseadme tööaja suurendamiseks.

Käesoleval lehel esitatud teave kehtib järgmistele mudelitele: SCD881/26 , SCD891/26 , SCD831/52 . Klõpsake siia, et kuvada rohkem tootenumbreid  ›

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