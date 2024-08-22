Miks on minu keskseadme tööaeg lühike?

Kui videoekraan on pidevalt sisse lülitatud, tarbib keskseade palju energiat. Tööaja pikendamiseks aktiveerige keskseadme eco-režiim.



Kui eco-režiim on aktiveeritud, lülituvad keskseadme ekraan ja heli välja, kui 20 sekundi jooksul heli ei tuvastata. Eco-tuli süttib roheliselt, näidates, et eco-režiim on aktiveeritud. Eco-režiimi ajal on ekraan ja heliedastus täielikult välja lülitatud, et säästa aku tööaega. Kui beebiseade heli vastu võtab, lülituvad keskseadme ekraan ja heli kohe sisse. Heli edastatakse keskseadmesse ja helitaseme märgutuled süttivad roheliselt. Kuni heli ei tuvastata, on helitaseme tuled kustunud.



Märkus: Minimaalne helitase heli ja ekraani aktiveerimiseks on määratud tundlikkuse seadega.



Eco-režiimi aktiveerimiseks vajutage keskseadme küljel asuvat režiimi nuppu.