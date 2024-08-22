Miks on minu keskseadme tööaeg lühike?

Beebimonitori keskseadme tööaeg võib valitud seadete ja kasutusrežiimi tõttu erineda. Allpool on toodud võimalused keskseadme tööaja suurendamiseks.
Kui videoekraan on pidevalt sisse lülitatud, tarbib keskseade palju energiat. Tööaja pikendamiseks aktiveerige keskseadme eco-režiim.
Kui eco-režiim on aktiveeritud, lülituvad keskseadme ekraan ja heli välja, kui 20 sekundi jooksul heli ei tuvastata. Eco-tuli süttib roheliselt, näidates, et eco-režiim on aktiveeritud. Eco-režiimi ajal on ekraan ja heliedastus täielikult välja lülitatud, et säästa aku tööaega. Kui beebiseade heli vastu võtab, lülituvad keskseadme ekraan ja heli kohe sisse. Heli edastatakse keskseadmesse ja helitaseme märgutuled süttivad roheliselt. Kuni heli ei tuvastata, on helitaseme tuled kustunud.
Märkus: Minimaalne helitase heli ja ekraani aktiveerimiseks on määratud tundlikkuse seadega.
Eco-režiimi aktiveerimiseks vajutage keskseadme küljel asuvat režiimi nuppu.
Kui heledus on seatud kõrgele tasemele, tarbib keskseade rohkem energiat. Ekraani heleduse reguleerimiseks vajutage juhtnupu vasakut või paremat osa.
Kui helitugevus on seatud kõrgele tasemele, tarbib keskseade rohkem energiat.
Keskseadme helitugevuse reguleerimiseks vajutage helitugevuse reguleerimiseks juhtnupu ülemist või alumist osa.
Märkus: Kui helitugevuse riba on minimaalsel tasemel, vaigistatakse helitugevus. Keskseade kuvab olekuribal vaigistusikooni ning te saate teateid ja videoid ainult keskseadmest.
Kui tundlikkus on seatud kõrgele tasemele, tarbib keskseade rohkem energiat. Beebiseadme tundlikkuse tase määrab, mida keskseadme kaudu kuulete. Kui tase on seatud kõrgeks, kuulete palju helisid, sealhulgas pehmeid taustahelisid. Kui tundlikkuse tase on seatud madalale kuulete ainult valjemaid helisid.
Tundlikkuse reguleerimiseks vajutage juhtnupu paremat osa, et pääseda juurde tundlikkuse tasemetele. Seejärel vajutage juhtnupu ülemist või alumist osa, et valida soovitud tundlikkuse tase.
Aku laadimiseks ja selle tervise säilitamiseks kasutage originaaladapterit.
Aku tühjeneb järk-järgult ja väga aeglaselt, isegi kui keskseade on välja lülitatud.
Aku säästmiseks lülitage keskseade välja, kui te seda ei kasuta.
Soovitame keskseadet kogu öö jooksul elektrivõrku ühendatuna hoida. Kui aku saab öösel tühjaks, hakkab keskseade helisignaali andma, mis võib teid äratada.
Nagu iga teine laetav elektroonikaseade, väheneb ka aku mahutavus pärast pikka kasutusperioodi.
Käesoleval lehel esitatud teave kehtib järgmistele mudelitele:SCD881/26 , SCD891/26 , SCD831/52 . Klõpsake siia, et kuvada rohkem tootenumbreid ›