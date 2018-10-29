30-päevane tagastusõigus
Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
222B9T/00
B Line
22 (21,5" / 54,6 cm diagonaal)
1920 × 1080 (Full HD)
See Philipsi ekraan kasutab sujuva reaktsiooni tagamiseks projektsioonmahtuvuslikku 10-punkti puutetehnoloogiat. Saate täielikult ära kasutada puutepõhiste rakenduste uusi võimalusi ja äratada oma vanemad rakendused ellu. Trükkige 10 sõrme abil või mängige sõpradega põnevaid interaktiivseid mänge. Töötage interaktiivselt koos oma kolleegide või kaasõpilastega ning suurendage oma tööviljakust ja tõhusust.
Kui keskkond ei ole just täiuslik, vajate ekraani, mis on disainitud pidama vastu veepritsmetele ja tolmule. Elektriseadmete välisobjektidele ja niiskusele vastupidavuse iseloomustamiseks kasutatakse rahvusvahelise standardiga IEC/EN 60529 määratud IP-koode. See Philipsi ekraan vastab vee- ja tolmukindlust tähistavale rahvusvahelisele IP-koodile, mille järgi on seade kaitstud igapäevaste tavapäraste veepritsmete ja tolmu vastu.
Pildikvaliteet on oluline. Tavalised ekraanid on küll kvaliteetsed, kuid te ootate enamat. Sellel ekraanil on täiustatud täis-HD 1920 x 1080 lahutusvõime. Täis-HD tagab erksad detailid koos kõrge heleduse, uskumatu kontrastsuse ja realistlike värvidega, luues elutruu pildi.
Arvustused
Reaktsiooniaja väärtus võrdub SmartResponse'iga
Kinda materjal ja paksus: nitriilkumm (0,15 mm), puuvill (0,31 mm), CPE (0,03 mm), PVC (0,12 mm)
Lisateavet puutefunktsiooni toetavate operatsioonisüsteemide kohta leiate kasutusjuhendi jaotisest „SmoothTouch“.
Kiirlaadimine kooskõlas USB BC 1.2 standardiga
EPEAT märgis kehtib ainult seal, kus Philips toote registreerib. Registreerimisoleku teada saamiseks oma riigis külastage veebilehte https://www.epeat.net/.
Monitor võib pildil näidatust erineda.