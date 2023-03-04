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Tootmine lõpetatud
226E9QHAB/00
Erksad ja täpsed detailid, piire ületav disain
See stiilne monitor Brilliance tagab parima võimaliku vaatamiskogemuse. Lai ekraan võimaldab igast vaatamisnurgast sama täpset ja erksat pilti nautida. Võbelemisvastane tehnoloogia vähendab pikemal vaatamisel silmade väsimust.
E Line
22 (21,5" / 54,6 cm diagonaal)
1920 × 1080 (Full HD)
Mängides ei tohiks mäng kinni kiiluda, pilt ebaühtlane olla või kaadrid katkeda. Uue Philipsi monitoriga ei pea see nii olema. AMD FreeSync™-i tehnoloogia, sujuvalt kiire värskendamine ja eriti kiire reaktsiooniaeg tagavad sujuva artefaktideta toimimise peaaegu igal kaadrisagedusel.
Pildikvaliteet on oluline. Tavalised ekraanid on küll kvaliteetsed, kuid te ootate enamat. Sellel ekraanil on täiustatud täis-HD 1920 x 1080 lahutusvõime. Täis-HD tagab erksad detailid koos kõrge heleduse, uskumatu kontrastsuse ja realistlike värvidega, luues elutruu pildi.
Uutel Philipsi ekraanidel on ülikitsad raamid, tänu millele on tagatud tähelepanu minimaalne kõrvalejuhtimine ja maksimaalne vaatamissuurus. Ülikitsa raamiga ekraan, mis sobib eriti mitme ekraaniga või mosaiikpaigutuse jaoks (nt mängu-, graafilise disaini ja professionaalsed rakendused), jätab mulje, nagu kasutaksite üht suurt ekraani.
5.0
5-st
1
Arvustus
100%
soovitab seda toodet
Fater110
04/03/2023
Magyarország
Kampaania osa
Szuper monitor
Minden elképzelésemet felülmulta. Kíváló a képe és a hangja is.
Positiivsed omadused
Ár értek arány.
Negatiivsed omadused
Nincs
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 226E9QHAB LCD monitor
Kasutamise kuupäev 2023-02-04
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 226E9QHAB LCD monitor
Kasutamise kuupäev 2023-02-04
„IPS” sõna- / kaubamärk ja seotud tehnoloogiapatendid kuuluvad nende omanikele.
Maksimaalne eraldusvõime toimib ainult HDMI-sisendi puhul.
Reaktsiooniaja väärtus võrdub SmartResponse'iga
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Monitor võib pildil näidatust erineda.