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Tootmine lõpetatud

LCD-ekraan

226E9QSB/00

Erksad ja täpsed detailid, piire ületav disain

See stiilne monitor Brilliance tagab parima võimaliku vaatamiskogemuse. Lai ekraan võimaldab igast vaatamisnurgast sama täpset ja erksat pilti nautida. Võbelemisvastane tehnoloogia vähendab pikemal vaatamisel silmade väsimust.

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Erksad ja täpsed detailid, piire ületav disain

  • E Line

  • 22 (21,5" / 54,6 cm diagonaal)

  • 1920 × 1080 (Full HD)

Tänu võbelust ärahoidvale tehnoloogiale väsitab vähem silmi

LED-taustvalgusega kuvarite puhul kasutatava heleduse reguleerimise viisi tõttu näevad osa kasutajatest ekraanil võbelust, mis väsitab silmi. Philipsi tehnoloogia Flicker-Free võtab heleduse reguleerimiseks kasutusele uue lahenduse, mis vähendab võbelust ja muudab vaatamise mugavamaks.

Režiim EasyRead tekitab tunde, nagu loeksite teksti paberilt

Keskkonnasõbralikud materjalid, mis vastavad rahvusvahelistele standarditele

„Philips on pühendunud säästlike ja keskkonnasõbralike materjalide kasutamisele kogu monitoride tootesarjas. Kõikides korpuse plastosades, metallist raami osades ja pakkematerjalides kasutatakse 100% ringlussevõetavaid materjale. Mõnes valitud mudelis kasutame kuni 65% tarbimisjärgselt ringlusse võetud plasti. RoHS-standardite range järgimine tagab mürgiste ainete, näiteks plii olulise vähendamise või kõrvaldamise. CCFL-taustvalgusega monitoride elavhõbedasisaldust vähendati oluliselt ning LED-taustvalgusega monitoridest kõrvaldati elavhõbe täielikult.

Tehnilised andmed

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Lahtiütlused

  1. „IPS” sõna- / kaubamärk ja seotud tehnoloogiapatendid kuuluvad nende omanikele.

  2. Reaktsiooniaja väärtus võrdub SmartResponse'iga

  3. Monitor võib pildil näidatust erineda.