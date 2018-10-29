Keskkonnasõbralikud materjalid, mis vastavad rahvusvahelistele standarditele

„Philips on pühendunud säästlike ja keskkonnasõbralike materjalide kasutamisele kogu monitoride tootesarjas. Kõikides korpuse plastosades, metallist raami osades ja pakkematerjalides kasutatakse 100% ringlussevõetavaid materjale. Mõnes valitud mudelis kasutame kuni 65% tarbimisjärgselt ringlusse võetud plasti. RoHS-standardite range järgimine tagab mürgiste ainete, näiteks plii olulise vähendamise või kõrvaldamise. CCFL-taustvalgusega monitoride elavhõbedasisaldust vähendati oluliselt ning LED-taustvalgusega monitoridest kõrvaldati elavhõbe täielikult.