30-päevane tagastusõigus
Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
Tootmine lõpetatud
226E9QSB/01
Erksad ja täpsed detailid, piire ületav disain
See stiilne monitor Brilliance tagab parima võimaliku vaatamiskogemuse. Lai ekraan võimaldab igast vaatamisnurgast sama täpset ja erksat pilti nautida. Võbelemisvastane tehnoloogia vähendab pikemal vaatamisel silmade väsimust.
E Line
22 (21,5" / 54,6 cm diagonaal)
1920 × 1080 (Full HD)
LED-taustvalgusega kuvarite puhul kasutatava heleduse reguleerimise viisi tõttu näevad osa kasutajatest ekraanil võbelust, mis väsitab silmi. Philipsi tehnoloogia Flicker-Free võtab heleduse reguleerimiseks kasutusele uue lahenduse, mis vähendab võbelust ja muudab vaatamise mugavamaks.
Uuringud on näidanud, et nii nagu UV-kiired võivad silmi kahjustada, võib aja jooksul silmi kahjustada ja nägemist mõjutada ka LED-ekraanide lühilainepikkusel leviv sinine valgus. Teie heaolule mõeldes välja töötatud Philipsi LowBlue režiimi seadistuse puhul on lühilainesagedusel leviva kahjuliku sinise valguse vähendamiseks appi võetud nutikas tarkvaratehnoloogia.
Arvustused
„IPS” sõna- / kaubamärk ja seotud tehnoloogiapatendid kuuluvad nende omanikele.
Reaktsiooniaja väärtus võrdub SmartResponse'iga
Monitor võib pildil näidatust erineda.