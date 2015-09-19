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Tootmine lõpetatud

LCD-ekraan LED-taustvalgusega

226V4LAB/00

4.4

| (5) Auhinnad

Nautige suurepäraseid erksates värvides LED-pilte

Nautige erksaid LED-pilte selle atraktiivse ja läikiva disainiga ekraani abil. Stereokõlarite ja tarkvaraga SmartControl Lite varustatud ekraan on suurepärane valik!

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koos stereokõlaritega

Nautige suurepäraseid erksates värvides LED-pilte

  • V Line

  • 21,5" (54,6 cm)

Väike aluspind aitab ruumi kokku hoida

16 : 9 täis-HD ekraan parima vaatamiselamuse tagamiseks

Full HD ekraani lahutusvõime on laiekraani korral 1920 x 1080p. See on HD-allikate kõrgeim lahutusvõime ja tagab parima võimaliku pildikvaliteedi. See on kindel tulevikutehnoloogia, kuna toetab 1080p signaale kõigist allikatest, sealhulgas uusimatest nagu Blu-Ray ning täiustatud HD mängukonsoolid. Signaalitöötlust on mitmekülgselt täiustatud, et see toetaks seda tunduvalt kõrgemat signaali kvaliteeti ja lahutusvõimet. Selle tulemuseks on säravad võbelusevabad täiskaadrilaotusega pildid, mis on ülieredad ja -värvilised.

Elavhõbedavaba loodussäästlik ekraan

Philipsi LED-taustvalgusega ekraanides ei ole elavhõbedat - ühte kõige mürgisemat looduses esinevat ainet, mis mõjutab inimesi ja loomi. See võimaldab pilti kuvada keskkonnasõbralikult kogu toote eluea vältel alates tootmisest kuni selle kasutusest kõrvaldamiseni välja.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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4.4

5-st

5

Auhinnad

4
3
1

19/09/2015

Polska

Polska

Kinnitatud ostja

Mój wybór był trafiony

Polecam produkty marki Philips, są niezawodne jak moja żona, zawsze jest doskonała.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 226V4LAB Monitor LCD z podświetleniem LED

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 226V4LAB Monitor LCD z podświetleniem LED

22/04/2020

România

România

Kinnitatud ostja

Un monitor foarte bun

Il am de peste 5 ani si functioneaza perfect. Calitatea imaginii este buna, el este destul de subtire si nu ocupa mult spatiu. Sunt foarte multumita.

See arvustus tehti tootele 200V4LAB Monitor LCD cu iluminare de fundal cu LED-uri

Kasutamise kuupäev 2018-04-22

See arvustus tehti tootele 200V4LAB Monitor LCD cu iluminare de fundal cu LED-uri

Kasutamise kuupäev 2018-04-22

10/08/2017

România

România

Nu am avut probleme cu acest produs

Din punctul meu de vedere acest produs este excelent nu mi-a creat nici o problema.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 226V4LAB Monitor LCD cu iluminare de fundal cu LED-uri

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 226V4LAB Monitor LCD cu iluminare de fundal cu LED-uri

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  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.