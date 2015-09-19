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Tootmine lõpetatud
226V4LAB/00
Nautige suurepäraseid erksates värvides LED-pilte
Nautige erksaid LED-pilte selle atraktiivse ja läikiva disainiga ekraani abil. Stereokõlarite ja tarkvaraga SmartControl Lite varustatud ekraan on suurepärane valik!
V Line
21,5" (54,6 cm)
Full HD ekraani lahutusvõime on laiekraani korral 1920 x 1080p. See on HD-allikate kõrgeim lahutusvõime ja tagab parima võimaliku pildikvaliteedi. See on kindel tulevikutehnoloogia, kuna toetab 1080p signaale kõigist allikatest, sealhulgas uusimatest nagu Blu-Ray ning täiustatud HD mängukonsoolid. Signaalitöötlust on mitmekülgselt täiustatud, et see toetaks seda tunduvalt kõrgemat signaali kvaliteeti ja lahutusvõimet. Selle tulemuseks on säravad võbelusevabad täiskaadrilaotusega pildid, mis on ülieredad ja -värvilised.
Philipsi LED-taustvalgusega ekraanides ei ole elavhõbedat - ühte kõige mürgisemat looduses esinevat ainet, mis mõjutab inimesi ja loomi. See võimaldab pilti kuvada keskkonnasõbralikult kogu toote eluea vältel alates tootmisest kuni selle kasutusest kõrvaldamiseni välja.
4.4
5-st
5
Auhinnad
Józef
19/09/2015
Polska
Kinnitatud ostja
Mój wybór był trafiony
Polecam produkty marki Philips, są niezawodne jak moja żona, zawsze jest doskonała.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 226V4LAB Monitor LCD z podświetleniem LED
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 226V4LAB Monitor LCD z podświetleniem LED
CosminaM
22/04/2020
România
Kinnitatud ostja
Un monitor foarte bun
Il am de peste 5 ani si functioneaza perfect. Calitatea imaginii este buna, el este destul de subtire si nu ocupa mult spatiu. Sunt foarte multumita.
See arvustus tehti tootele 200V4LAB Monitor LCD cu iluminare de fundal cu LED-uri
Kasutamise kuupäev 2018-04-22
See arvustus tehti tootele 200V4LAB Monitor LCD cu iluminare de fundal cu LED-uri
Kasutamise kuupäev 2018-04-22
JennyPI
10/08/2017
România
Nu am avut probleme cu acest produs
Din punctul meu de vedere acest produs este excelent nu mi-a creat nici o problema.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 226V4LAB Monitor LCD cu iluminare de fundal cu LED-uri
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 226V4LAB Monitor LCD cu iluminare de fundal cu LED-uri