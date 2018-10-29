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Tootmine lõpetatud

LCD-kuvar

226V6QSB6/00

Suurepärased LED-kujutised erksate värvidega

Nautige elavaid pilte selle õhukese Philipsi ekraaniga. Varustatud funktsiooniga SmartContrast, mis garanteerib rikkaliku ja erksa pildi!

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Suurepärased LED-kujutised erksate värvidega

  • V Line

  • 22 (21,5" / 54,6 cm diagonaal)

  • Täiskõrglahutus (1920 x 1080)

AH-IPS ekraan tagab lummavad kujundid tänu suurtele vaatamisnurkadele

AH-IPS ekraan tagab lummavad kujundid tänu suurtele vaatamisnurkadele

AH-IPS-ekraanid kasutavad täiustatud tehnoloogiat, mis tagab eriti laiad 178/178-kraadised vaatenurgad, võimaldades vaadata kuvarit peaaegu igast nurgast. Erinevalt tavalistest TN-paneelidest tagavad AH-IPS-ekraanid märkimisväärselt selge ja erksate värvidega pildi, mistõttu on see ideaalne mitte ainult fotode, filmide ja veebi sirvimise jaoks, kuid ka professionaalsete rakenduste jaoks, mis vajavad kogu aeg täpseid värve ja püsivat heledust.

16 : 9 täis-HD ekraan selgete detailsete piltide jaoks

16 : 9 täis-HD ekraan selgete detailsete piltide jaoks

Pildikvaliteet on oluline. Tavalised ekraanid on küll kvaliteetsed, kuid te ootate enamat. Sellel ekraanil on täiustatud täis-HD 1920 x 1080 lahutusvõime. Täis-HD tagab erksad detailid koos kõrge heleduse, uskumatu kontrastsuse ja realistlike värvidega, luues elutruu pildi.

SmartContrast rikkalike sügavmustade detailide saavutamiseks

SmartContrast rikkalike sügavmustade detailide saavutamiseks

SmartContrast on Philipsi tehnoloogia, millega analüüsitakse esitatavat sisu, kohandatakse automaatselt värve ja kontrollitakse taustvalguse intensiivsust, ikka selleks, et dünaamiliselt täiustada kontraste võimalikult heade digitaalsete kujundite ja videote esitamiseks või mängude mängimiseks, kus on esindatud tumedad toonid. Kui valite ökorežiimi, kohandatakse kontraste ja täiustatakse taustvalgust, et esitada igapäevastest kontorirakendustest parim ekraanipilt, ja tagatakse väiksem energiatarbimine.

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