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Tootmine lõpetatud
22PFS4031/12
Üliõhuke Full HD LED-teler
Digital Crystal Cleariga Philips 4000 seeria stiilne disain täiustab teie kodust interjööri. Nautige lõõgastavat meelelahutuselamust, mida pakub HEVC-pildikvaliteet ja selge heli.
55 cm (22")
Full HD LED-teler
DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2
Pildikvaliteet on oluline. Tavalised HDTV-d on küll kvaliteetsed, kuid te ootate enamat. Kujutage ette erksaid detaile koos kõrge heleduse, uskumatu kontrastsuse ja realistlike värvidega, mis loovad elutruu pildi.
kaablipundarde tekkimist väldite tänu ühele HDMI-kaablile pildi- ja helisignaalide edastamisel oma seadmetest telerisse. HDMI kasutab tihendamata signaale, kindlustades parima kvaliteedi jõudmise allikast ekraanile. Tänu Philipsi Easylinki funktsioonile saate ühtainust kaugjuhtimispulti kasutades juhtida suuremat osa teleri, DVD-mängija, Blu-Ray-mängija, digiboksi või kodukinosüsteemi funktsioonidest.
Loomulike piltide jaoks igast allikast lõi Philips funktsiooni Digital Crystal Clear. Ükskõik, kas te vaatate oma lemmiksarju, filme, uudiseid või korraldate lihtsalt sõpradega filmiõhtu — te naudite seda kõike optimaalse kontrastsuse, värvide ja teravusega.
4.2
5-st
9
Auhinnad
89%
soovitab seda toodet
vencl
26/01/2018
Česká republika
S tímto televizorem jsem spokojen.
Uvedený typ televizoru odpovídá požadavkům, které jsem měl před nákupem. t.j. velikost (umístěn v malé místnosti), možnost zavěšení na zeď, teletext - titulky. dále oceňuji velice podrobný návod, díky kterému jsem odstranil počáteční problémy s titulky.
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See arvustus tehti tootele 4000 series 22PFS4031 Ultratenký LED televizor Full HD
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 4000 series 22PFS4031 Ultratenký LED televizor Full HD
gesor
06/01/2018
Česká republika
Jako druhá TV do bytu vynikající.
Výborný výkon, kvalitní příjem, zobrazení. Jednoduchá obsluha.
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See arvustus tehti tootele 4000 series 22PFS4031 Ultratenký LED televizor Full HD
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See arvustus tehti tootele 4000 series 22PFS4031 Ultratenký LED televizor Full HD
Josef
04/12/2017
България
изключително добро отношение цена/качество
Наскоро закупеното 22“инчово телевизорче PHILIPS от серия 4000, се оказва едно малко бижу. Със своята Full HD резолюция, отлична картина и звук, снабден с актуалните тунери за прием на телевизионни сигнали (по кабел, етер и от спътник), заедно с флаш плейера, го правят универсален развлекателен център. Лесната употреба се гарантира от вградения софтуер за помощ и от приложената документация, но най-вече от ръководството за експлоатация, което се намира и сваля много лесно онлайн! До момента експериментирах с приема на ефирни и свободни програми от спътник и бях очарован от тунерите вградени в него - чувствителни и много добри! Флаш плейера също доставя удоволствие и заменя напълно DVD-Player-а. Ако производителите биха произвеждали и смарт телевизори в тези малки размери, то такава серия със сигурност би спечелила още много последователи. Но в крайна сметка бих препоръчал на всеки, който търси добро съотнешение цена/качество всеки един телевизор от серия 4000!
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See arvustus tehti tootele 4000 series 22PFS4031 Full HD Ултратънък LED телевизор
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See arvustus tehti tootele 4000 series 22PFS4031 Full HD Ултратънък LED телевизор
Põhineb Ambilighti prooviprogrammi tulemustel Rootsis, Taanis, Soomes, Norras, Ühendkuningriigis, Saksamaal, Austrias ja Prantsusmaal ajavahemikus 24. veebruar 2023 kuni 28. veebruar 2025. Selle aja jooksul otsustas 99,91% osalejatest oma Ambilight TV alles jätta, hoolimata võimalusest see ilma põhjendust esitamata tagastada ja saada kogu raha tagasi.
Elektrooniline saatekava ja selle tegelik vaadatavus (kuni 8 päeva) sõltub riigist ja operaatorist.
Energiatarve (kWh/aasta), põhineb 365 päeva aastas ja 4 tundi ööpäevas töötava teleri energiatarbel. Tegelik energiatarve oleneb sellest, kuidas telerit kasutatakse.
Teler toetab vabade kanalite DVB-vastuvõttu. Teler ei pruugi toetada teatud DVB-operaatoreid. Värske loendi leiate Philipsi klienditoe veebisaidi jaotisest KKK. Mõnede operaatorite puhul on vajalik tingimusjuurdepääs ja teenuse tellimus. Pöörduge lisateabe saamiseks oma operaatori poole.
Teler (Philips) on ühildatav ainult spetsiifilise Philipsi mängijaga.