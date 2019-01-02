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Tootmine lõpetatud

LCD-ekraan SmartControl Lite'iga

240V5QDAB/01

5

| (3) Auhinnad | 100% soovitab seda toodet

Suurepärased LED-kujutised erksate värvidega

Nautige erksaid pilte selle Philipsi kuvari abil. HDMI ja stereokõlaritega varustatud kuvar on suurepärane valik!

Kuva kõik eelised

koos stereokõlaritega

Suurepärased LED-kujutised erksate värvidega

  • V Line

  • 24 (23,8" / 60,5 cm diagonaal)

SmartContrast rikkalike sügavmustade detailide saavutamiseks

SmartContrast rikkalike sügavmustade detailide saavutamiseks

SmartContrast on Philipsi tehnoloogia, millega analüüsitakse esitatavat sisu, kohandatakse automaatselt värve ja kontrollitakse taustvalguse intensiivsust, ikka selleks, et dünaamiliselt täiustada kontraste võimalikult heade digitaalsete kujundite ja videote esitamiseks või mängude mängimiseks, kus on esindatud tumedad toonid. Kui valite ökorežiimi, kohandatakse kontraste ja täiustatakse taustvalgust, et esitada igapäevastest kontorirakendustest parim ekraanipilt, ja tagatakse väiksem energiatarbimine.

VESA kinnitus võimaldab paindlikku paigaldamist

Elavhõbedavaba loodussäästlik ekraan

Philipsi LED-taustvalgusega ekraanides ei ole elavhõbedat - ühte kõige mürgisemat looduses esinevat ainet, mis mõjutab inimesi ja loomi. See võimaldab pilti kuvada keskkonnasõbralikult kogu toote eluea vältel alates tootmisest kuni selle kasutusest kõrvaldamiseni välja.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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5.0

5-st

3

Auhinnad

100%

soovitab seda toodet

4
3
2
1

02/01/2019

Polska

Polska

W 100-u % spełnia moje oczekiwania !!!

Dla mnie a nie jestem pierwszej młodości menu przejrzyste łatwe w obsłudze a co najważniejsze po polsku

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 240V5QDAB Monitor LCD ze SmartControl Lite

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 240V5QDAB Monitor LCD ze SmartControl Lite

23/09/2017

Slovenija

Slovenija

Zelo zadovoljna

Monitor uporabljam približno mesec dni in sem z njim zaenkrat zelo zadovoljna. Slika je kvalitetna in namestitev preprosta. Primerna kvaliteta za to ceno.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 240V5QDAB LCD-monitor s tehnologijo SmartControl lite

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 240V5QDAB LCD-monitor s tehnologijo SmartControl lite

13/06/2017

Česká republika

Česká republika

Kinnitatud ostja

Jsem spokojen

Mám chvíli, zatím šlape jak má.Obraz pěkný ze všech úhlů.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 240V5QDAB LCD monitor s funkcí SmartControl Lite

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 240V5QDAB LCD monitor s funkcí SmartControl Lite

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Lahtiütlused

  1. „IPS” sõna- / kaubamärk ja seotud tehnoloogiapatendid kuuluvad nende omanikele.

  2. HDMI-kaablid on sõltuvalt regioonist ja mudelist erinevad.

  3. Reaktsiooniaja väärtus võrdub SmartResponse'iga