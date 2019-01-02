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Tootmine lõpetatud
240V5QDAB/01
Suurepärased LED-kujutised erksate värvidega
Nautige erksaid pilte selle Philipsi kuvari abil. HDMI ja stereokõlaritega varustatud kuvar on suurepärane valik!
V Line
24 (23,8" / 60,5 cm diagonaal)
SmartContrast on Philipsi tehnoloogia, millega analüüsitakse esitatavat sisu, kohandatakse automaatselt värve ja kontrollitakse taustvalguse intensiivsust, ikka selleks, et dünaamiliselt täiustada kontraste võimalikult heade digitaalsete kujundite ja videote esitamiseks või mängude mängimiseks, kus on esindatud tumedad toonid. Kui valite ökorežiimi, kohandatakse kontraste ja täiustatakse taustvalgust, et esitada igapäevastest kontorirakendustest parim ekraanipilt, ja tagatakse väiksem energiatarbimine.
Philipsi LED-taustvalgusega ekraanides ei ole elavhõbedat - ühte kõige mürgisemat looduses esinevat ainet, mis mõjutab inimesi ja loomi. See võimaldab pilti kuvada keskkonnasõbralikult kogu toote eluea vältel alates tootmisest kuni selle kasutusest kõrvaldamiseni välja.
5.0
5-st
3
Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
tadolo
02/01/2019
Polska
W 100-u % spełnia moje oczekiwania !!!
Dla mnie a nie jestem pierwszej młodości menu przejrzyste łatwe w obsłudze a co najważniejsze po polsku
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 240V5QDAB Monitor LCD ze SmartControl Lite
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 240V5QDAB Monitor LCD ze SmartControl Lite
Ana96
23/09/2017
Slovenija
Zelo zadovoljna
Monitor uporabljam približno mesec dni in sem z njim zaenkrat zelo zadovoljna. Slika je kvalitetna in namestitev preprosta. Primerna kvaliteta za to ceno.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 240V5QDAB LCD-monitor s tehnologijo SmartControl lite
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 240V5QDAB LCD-monitor s tehnologijo SmartControl lite
dragonnt
13/06/2017
Česká republika
Kinnitatud ostja
Jsem spokojen
Mám chvíli, zatím šlape jak má.Obraz pěkný ze všech úhlů.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 240V5QDAB LCD monitor s funkcí SmartControl Lite
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 240V5QDAB LCD monitor s funkcí SmartControl Lite
„IPS” sõna- / kaubamärk ja seotud tehnoloogiapatendid kuuluvad nende omanikele.
HDMI-kaablid on sõltuvalt regioonist ja mudelist erinevad.
Reaktsiooniaja väärtus võrdub SmartResponse'iga