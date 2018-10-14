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Tootmine lõpetatud

Täis-HD LCD-kuvar

243V7QSB/01

4.8

| (4) Auhinnad | 100% soovitab seda toodet

Ilmekad ja teravad pildid servast-serva

Täiuslik kuvar tagab suurepärased pildid, mis ulatuvad ühest servast teise. Samuti ei kahjusta see silmi ning on kompaktse ja kitsa konstruktsiooniga.

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Ilmekad ja teravad pildid servast-serva

  • V Line

  • 24 (23,8" / 60,5 cm diagonaal)

  • 1920 × 1080 (Full HD)

SmartContrast rikkalike sügavmustade detailide saavutamiseks

SmartContrast rikkalike sügavmustade detailide saavutamiseks

SmartContrast on Philipsi tehnoloogia, millega analüüsitakse esitatavat sisu, kohandatakse automaatselt värve ja kontrollitakse taustvalguse intensiivsust, ikka selleks, et dünaamiliselt täiustada kontraste võimalikult heade digitaalsete kujundite ja videote esitamiseks või mängude mängimiseks, kus on esindatud tumedad toonid. Kui valite ökorežiimi, kohandatakse kontraste ja täiustatakse taustvalgust, et esitada igapäevastest kontorirakendustest parim ekraanipilt, ja tagatakse väiksem energiatarbimine.

16 : 9 täis-HD ekraan selgete detailsete piltide jaoks

Pildikvaliteet on oluline. Tavalised ekraanid on küll kvaliteetsed, kuid te ootate enamat. Sellel ekraanil on täiustatud täis-HD 1920 x 1080 lahutusvõime. Täis-HD tagab erksad detailid koos kõrge heleduse, uskumatu kontrastsuse ja realistlike värvidega, luues elutruu pildi.

Tehnoloogiaga SmartImage saab pildisätteid hõlpsalt optimeerida

SmartImage on Philipsi ainulaadne juhtiv tehnoloogia, mis analüüsib ekraanile kuvatavat sisu ja tagab optimaalse ekraanipildi. Selle kasutajasõbraliku liidese abil saate valida kasutatava rakenduse jaoks mitu režiimi, nt kontori-, foto-, filmi-, mängu-, ökorežiim jne. Tehtud valiku põhjal optimeerib SmartImage parima ekraanipildi tagamiseks dünaamiliselt kontrastsust, värviküllastust ja piltide ning videote teravust. Ökorežiim võimaldab suurt energiasäästu. Seda kõike reaalajas ühe nupuvajutusega!

Tehnilised andmed

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Arvustused

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4.8

5-st

4

Auhinnad

100%

soovitab seda toodet

3
2
1

14/10/2018

Polska

Polska

Fajny monitor

Fajny monitor i dobrze się z niego korzysta, możliwość konfiguracji aplikacją ustawień monitora. Ładny wygląd, cieniutkie ramki. Brakuje HDMI, a największa niedogodność to nieregulowana fizycznie wysokość monitora (góra <-> dół).

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 273V7QSB Monitor LCD Full HD

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 273V7QSB Monitor LCD Full HD

17/01/2021

Hrvatska

Hrvatska

Kinnitatud ostja

Proizvod radi dobro

Za plaćenu cijenu dobio sam dobar proizvod. Malo mi nedostaje ambilight, naime prodavač nas je uvjeravao da taj tip televizora ima

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 273V7QSB Full HD LCD monitor

Kasutamise kuupäev 2019-12-17

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 273V7QSB Full HD LCD monitor

Kasutamise kuupäev 2019-12-17

10/12/2020

Magyarország

Magyarország

A megfelelő monitor, ami számomra ideális.

Jó ár/érték arányú monitor. Nagyon szép képe van. Nem bántam meg, hogy megvásároltam.

Positiivsed omadused

IPS kijelző, jó ár érték arány

Negatiivsed omadused

Nem tudok ilyet

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 223V7QSB Full HD LCD monitor

Kasutamise kuupäev 2019-12-10

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 223V7QSB Full HD LCD monitor

Kasutamise kuupäev 2019-12-10

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  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.
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